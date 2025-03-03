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Топ-12 лучших начинок для лаваша: идеальный вариант для перекуса

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
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Топ-12 лучших начинок для лаваша: идеальный вариант для перекуса

Лаваш – это универсальное мучное изделие, из которого можно приготовить целое разнообразие блюд. Но чаще всего и удачно дома из него получаются разнообразные закуски.

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Их легко брать с собой и использовать в качестве перекуса, или выкладывать на праздничный стол, тем самым украшая его. Нутрициолог с ником iryna.rybitska в Instagram создала подборку из 12 лучших начинок для лаваша, каждая из которых точно найдет своих ценителей.

Топ-12 лучших начинок для лаваша: идеальный вариант для перекуса

Топ-12 начинок для лаваша

  • Лаваш + с\с лосось + крем-сыр + зелень + огурец
  • Лаваш + курица + помидоры + твердый сыр + зелень
  • Лаваш + твердый сыр+ чеснок + йогурт + зелень
  • Лаваш + курица + кукуруза + яйцо + йогурт
Топ-12 лучших начинок для лаваша: идеальный вариант для перекуса
  • Лаваш + морковь по-корейски + балык + огурец + зелень
  • Лаваш + крем-сыр+ крабовые палочки + яйца + огурец
  • Лаваш + пекинская капуста + тертая морковь + укроп + сыр
  • Скамья + майонез + тунец + огурец + зелень
Топ-12 лучших начинок для лаваша: идеальный вариант для перекуса
  • Лаваш + тунец + яйцо + йогурт + огурец
  • Лаваш + ореховая паста + ягоды + фрукты
  • Лаваш + крем-сыр + жареные грибы + зелень
  • Лаваш + с\с лосось + авокадо + помидор + зелень
Топ-12 лучших начинок для лаваша: идеальный вариант для перекуса

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