Топ-12 лучших начинок для лаваша: идеальный вариант для перекуса

Лаваш – это универсальное мучное изделие, из которого можно приготовить целое разнообразие блюд. Но чаще всего и удачно дома из него получаются разнообразные закуски.

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Их легко брать с собой и использовать в качестве перекуса, или выкладывать на праздничный стол, тем самым украшая его. Нутрициолог с ником iryna.rybitska в Instagram создала подборку из 12 лучших начинок для лаваша, каждая из которых точно найдет своих ценителей.

Топ-12 начинок для лаваша

Лаваш + с\с лосось + крем-сыр + зелень + огурец

Лаваш + курица + помидоры + твердый сыр + зелень

Лаваш + твердый сыр+ чеснок + йогурт + зелень

Лаваш + курица + кукуруза + яйцо + йогурт

Лаваш + морковь по-корейски + балык + огурец + зелень

Лаваш + крем-сыр+ крабовые палочки + яйца + огурец

Лаваш + пекинская капуста + тертая морковь + укроп + сыр

Скамья + майонез + тунец + огурец + зелень

Лаваш + тунец + яйцо + йогурт + огурец

Лаваш + ореховая паста + ягоды + фрукты

Лаваш + крем-сыр + жареные грибы + зелень

Лаваш + с\с лосось + авокадо + помидор + зелень

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