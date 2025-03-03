Райский остров без туристов: куда поехать в незабываемый отпуск

Для многих туристов идеальным отпуском является такой, где можно отдохнуть не только от своей привычной рутины, но и от обилия людей вокруг. Именно поэтому популярность набирают направления, которые до этого не были на первых позициях.

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Как пишет издание Express, одним из таких направлений стал живописный остров Палаван на Филиппинах. Его столицей является город Пуэрто-Принсеса, а население составляет примерно 995 000 человек – это делает остров одним из наименее густонаселенных в стране. При этом он может похвастаться богатой природой, густыми джунглями и белоснежными песчаными пляжами.

Морские пейзажи на Палаване ничем не уступают красоте любых пейзажей Юго-Восточной Азии, а вот простора здесь заметно больше, ведь туристы еще не открыли для себя в полной мере этот остров. Между тем, как посмотреть здесь есть на что.

Одной из уникальных достопримечательностей острова является национальный парк подземной реки Пуэрто-Принсеса. Здесь расположена одна из самых длинных судоходных речных пещер в мире. Совершить прогулку по ней можно, воспользовавшись безмоторной лодкой. Не забудьте взять с собой аудиогид. Экскурсия длится примерно 45 минут, за которые лодка проплывает около 1,5 километра по течению реки.

Популярными развлечениями на Палаване являются дайвинг и снорклинг, которые дают возможность полюбоваться невероятным разнообразием фауны Кораллового треугольника. В Национальном парке Рифы Туббатаха, который представляет собой частично затонувший атолл, молотоголовые акулы встречаются вместе с гигантскими губанами и мантами.

А еще отсюда можно отправиться отдыхать на меньшие по размеру острова Корон, Минилок или Кадлао. Также посетить местные водопады Куявьяву и Эстрелла. На острове есть множество песчаных пляжей с прозрачными бирюзовыми водами, включая пляжи Накпан, Дули и Лонг-Бич.

По подсчетам экспертов, в 2022 году на Палаване побывало всего 800 тысяч туристов. Для сравнения Мальдивы за этот же период посетило 1,8 млн человек.

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