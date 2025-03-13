Очень хрустящий запеченный картофель на подушке из сыра: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Картофель – очень бюджетный овощ, который идеально подходит для запекания, а также пюре, супов. Стоит отметить, что перед запеканием картофель лучше всего немного отварить.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной, хрустящей запеченной картошки с тертым сыром.
Ингредиенты:
- Картофель – 800 г
- Сыр твердый (например, чеддер) – 100 г
- Сметана – 150 г
- Зелень (петрушка, укроп) – 30 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку промойте и отварите в мундирах в течение 20-25 минут до мягкости. Охладите картофель и разрежьте пополам.
2. Противень застелите пергаментом, натрите сыр и равномерно распределите его по противню. Выложите картофель разрезом вниз.
3. Отправьте в разогретую до 200 C духовку на 15-20 минут, пока не образуется хрустящая корочка.
6. Зелень измельчите и смешайте со сметаной, посолите и перемешайте.
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