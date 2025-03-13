УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Очень хрустящий запеченный картофель на подушке из сыра: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Очень хрустящий запеченный картофель на подушке из сыра: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Картофель – очень бюджетный овощ, который идеально подходит для запекания, а также пюре, супов. Стоит отметить, что перед запеканием картофель лучше всего немного отварить. 

Видео дня
Как вкусно запечь картофель

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной, хрустящей запеченной картошки с тертым сыром. 

Ингредиенты: 

  • Картофель – 800 г
  • Сыр твердый (например, чеддер) – 100 г
  • Сметана – 150 г
  • Зелень (петрушка, укроп) – 30 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку промойте и отварите в мундирах в течение 20-25 минут до мягкости. Охладите картофель и разрежьте пополам.

Вареный картофель

2. Противень застелите пергаментом, натрите сыр и равномерно распределите его по противню. Выложите картофель разрезом вниз.

Сыр для блюда

3. Отправьте в разогретую до 200 C духовку на 15-20 минут, пока не образуется хрустящая корочка.

Сколько запекать картофель

6. Зелень измельчите и смешайте со сметаной, посолите и перемешайте.

Готовый картофель

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: