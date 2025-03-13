Как предотвратить нашествие крыс и мышей в дом: сделайте простую проверку
Никто не хочет иметь крыс и мышей в своем доме. Иногда независимо от того, насколько вы соблюдаете чистоту, они все равно могут найти дорогу к вашему дому.
Эксперт по борьбе с вредителями утверждает, что вы можете предотвратить нашествие крыс за "60 секунд", выполнив несколько очень простых проверок. Пользователь с ником Triumph Pest Control часто делится полезными советами в TikTok. И вот некоторые из них.
Если вы хотите избавиться от грызунов, вам нужно сделать несколько вещей. Для начала необходимо обойти свой участок и проверить, нет ли разрывов вокруг вентиляционных отверстий. Проверка счетчиков газа и электроэнергии на наличие трещин также жизненно важна, поскольку крысы "эксплуатируют" любые щели.
Вы также можете пойти и проверить канализационные стоки. Если дренаж закрывается, посмотрите, нет ли разрывов и щелей в задней части вашего дома.
Также проверьте, нет ли труб или каких-либо старых труб, которые остались пустыми. Если трубы извлекли, но есть дыра и щель, которые не были заполнены повторно, крысы могут воспользоваться этим.
И, наконец, если у вас во дворе есть кормушки для птиц или еда для них, лучше положите ее в контейнеры с отверстиями, в которые не пролезут эти вредители.
Что делать, если проверка показала проблемы
Уберите любые источники пищи, которые могут быть у вас на улице, например кормушки для птиц. Также уберите из сада любые укрытия, такие как кучи мусора и древесины.
Естественно, целесообразно замазать любые дыры или трещины, которые можно найти вокруг дома. Кроме того, вы должны сделать его максимально чистым.
Если крысы уже завелись, лучше обратиться к специалистам, которые подскажут, как лучше их вывести.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отвадить крыс от дома.
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