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Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой
Если привычный винегрет надоел, из свеклы можно приготовить более вкусный и простой салат. Для заправки вам понадобится майонез. В блюде сочетаются разные вкусы, которые нравится многим.
Идея приготовления элеменатрного майонезного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо отлично подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- маринованные огурцы – 120 г
- яйца вареные – 2 шт.
- синий лук – 0,5 шт.
- зелень
- майонез
Способ приготовления:
1. Нарезаем соленые огурцы.
2. Выкладываем в миску.
3. Измельчаем лук.
4. Добавляем нарезанные яйца.
5. Добавляем нарезанную кубиком свеклу.
6. Посыпаем зеленью.
7. Заправляем майонезом и перемешиваем.
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