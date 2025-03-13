Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

Если привычный винегрет надоел, из свеклы можно приготовить более вкусный и простой салат. Для заправки вам понадобится майонез. В блюде сочетаются разные вкусы, которые нравится многим.

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Идея приготовления элеменатрного майонезного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо отлично подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

маринованные огурцы – 120 г

яйца вареные – 2 шт.

синий лук – 0,5 шт.

зелень

майонез

Способ приготовления:

1. Нарезаем соленые огурцы.

2. Выкладываем в миску.

3. Измельчаем лук.

4. Добавляем нарезанные яйца.

5. Добавляем нарезанную кубиком свеклу.

6. Посыпаем зеленью.

7. Заправляем майонезом и перемешиваем.

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