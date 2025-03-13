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Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
723
Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

Если привычный винегрет надоел, из свеклы можно приготовить более вкусный и простой салат. Для заправки вам понадобится майонез. В блюде сочетаются разные вкусы, которые нравится многим.

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Идея приготовления элеменатрного майонезного салата со свеклой опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо отлично подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.
  • маринованные огурцы – 120 г
  • яйца вареные – 2 шт.
  • синий лук – 0,5 шт.
  • зелень
  • майонез

Способ приготовления:

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

1. Нарезаем соленые огурцы.

2. Выкладываем в миску.

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

3. Измельчаем лук.

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

4. Добавляем нарезанные яйца.

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

5. Добавляем нарезанную кубиком свеклу.

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

6. Посыпаем зеленью.

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

7. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Конкурент винегрета: самый вкусный майонезный салат со свеклой

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