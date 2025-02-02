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Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
60
Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Из обычного теста на воде вы можете приготовить идеальные изделия, которые не будут разваливаться в воде и прилипать. Начинка внутри будет очень сочной.

Видео дня

Идея приготовления вкусных домашних пельменей на воде опубликована на странице фудблогера с ником cook time love в Instagram. Рецепт очень бюджетный.

Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

Ингредиенты для теста:

  • мука – 600 г
  • яйцо – 1 шт.
  • масло – 2 ст.л
  • соль – 1 ч.л.
  • вода – 250 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 400 г
  • лук – 1/2 (вторая половинка для бульона)
  • чеснок – 2 зубчика
  • лавровый лист
  • перец горошком
  • соль/перец

Способ приготовления:

Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

1. К муке добавить соль, яйцо, растительное масло и воду.

2. Замешать эластичное тесто.

Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

3. Оставить на 30 минут.

4. Для начинки смешать фарш, лук, чеснок и соль/перец.

Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

5. Тщательно перемешать.

6. Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить фарш.

Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

7. Сформировать пельмени.

8. В кастрюлю налить воду и посолить.

Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

9. Как только вода закипит, добавить пельмени, лук, перец горошком и лавровый лист.

10. Варить до готовности.

Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

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