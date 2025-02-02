Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные

Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Из обычного теста на воде вы можете приготовить идеальные изделия, которые не будут разваливаться в воде и прилипать. Начинка внутри будет очень сочной.

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Идея приготовления вкусных домашних пельменей на воде опубликована на странице фудблогера с ником cook time love в Instagram. Рецепт очень бюджетный.

Ингредиенты для теста:

мука – 600 г

яйцо – 1 шт.

масло – 2 ст.л

соль – 1 ч.л.

вода – 250 мл.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 400 г

лук – 1/2 (вторая половинка для бульона)

чеснок – 2 зубчика

лавровый лист

перец горошком

соль/перец

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль, яйцо, растительное масло и воду.

2. Замешать эластичное тесто.

3. Оставить на 30 минут.

4. Для начинки смешать фарш, лук, чеснок и соль/перец.

5. Тщательно перемешать.

6. Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить фарш.

7. Сформировать пельмени.

8. В кастрюлю налить воду и посолить.

9. Как только вода закипит, добавить пельмени, лук, перец горошком и лавровый лист.

10. Варить до готовности.

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