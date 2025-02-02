Идеальные пельмени из теста на воде: не развариваются и получаются очень нежные
Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Из обычного теста на воде вы можете приготовить идеальные изделия, которые не будут разваливаться в воде и прилипать. Начинка внутри будет очень сочной.
Идея приготовления вкусных домашних пельменей на воде опубликована на странице фудблогера с ником cook time love в Instagram. Рецепт очень бюджетный.
Ингредиенты для теста:
- мука – 600 г
- яйцо – 1 шт.
- масло – 2 ст.л
- соль – 1 ч.л.
- вода – 250 мл.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 400 г
- лук – 1/2 (вторая половинка для бульона)
- чеснок – 2 зубчика
- лавровый лист
- перец горошком
- соль/перец
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, яйцо, растительное масло и воду.
2. Замешать эластичное тесто.
3. Оставить на 30 минут.
4. Для начинки смешать фарш, лук, чеснок и соль/перец.
5. Тщательно перемешать.
6. Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить фарш.
7. Сформировать пельмени.
8. В кастрюлю налить воду и посолить.
9. Как только вода закипит, добавить пельмени, лук, перец горошком и лавровый лист.
10. Варить до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: