Ленивое хачапури с сыром: как приготовить вкусную выпечку в духовке
Хачапури – отличный вариант вкусной домашней выпечки. Вы легко сможете приготовить такое блюдо в домашних условиях. Главное – правильно сделать эластичное тесто, чтобы оно получилось рыхлым и прекрасно соединилось с творожной начинкой.
Идея приготовления хачапури с сыром опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником oksana surhai в Instagram. Тесто готовится на молоке.
Ингредиенты:
- вода – 100 мл.
- молоко – 100 мл.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар –20 г (1 ст.л.)
- дрожжи – 5 г (1 ч.л.горка)
- яйца – 1 шт.
- мука – 320 гр.
- растительное масло – 4 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 250 г
- сулугуни – 350 гр
- зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты теста, хорошо замесить и оставить на час подойти.
2. Натереть творог.
3. Половину оставить, а в другую половину добавить кисломолочный творог.
4. Смешать с зеленью, добавить соль.
5. Тесто разделить на две части, каждую раскатать в круг.
6. Начинку с кисломолочным сыром половину выложить на тесто, собрать края в центр, закрепить.
7. Выложить на противень, смазать яйцом, посыпать сыром сверху.
8. Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.
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