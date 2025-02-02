Ленивое хачапури с сыром: как приготовить вкусную выпечку в духовке

Хачапури – отличный вариант вкусной домашней выпечки. Вы легко сможете приготовить такое блюдо в домашних условиях. Главное – правильно сделать эластичное тесто, чтобы оно получилось рыхлым и прекрасно соединилось с творожной начинкой.

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Идея приготовления хачапури с сыром опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником oksana surhai в Instagram. Тесто готовится на молоке.

Ингредиенты:

вода – 100 мл.

молоко – 100 мл.

соль – 1/2 ч.л.

сахар –20 г (1 ст.л.)

дрожжи – 5 г (1 ч.л.горка)

яйца – 1 шт.

мука – 320 гр.

растительное масло – 4 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 250 г

сулугуни – 350 гр

зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты теста, хорошо замесить и оставить на час подойти.

2. Натереть творог.

3. Половину оставить, а в другую половину добавить кисломолочный творог.

4. Смешать с зеленью, добавить соль.

5. Тесто разделить на две части, каждую раскатать в круг.

6. Начинку с кисломолочным сыром половину выложить на тесто, собрать края в центр, закрепить.

7. Выложить на противень, смазать яйцом, посыпать сыром сверху.

8. Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.

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