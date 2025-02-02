Как самостоятельно установить новую прошивку на AirPods: инструкция от Apple

Apple регулярно выпускает новую микропрограмму для AirPods, AirPods Pro и AirPods Max. Ранее компания предоставляла ограниченные данные о том, как самостоятельно устанавливать новую прошивку.

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Однако недавно Apple обнародовала официальную информацию с более конкретными инструкциями. Детали рассказало издание MacRumors.

Обновление микропрограммы поступает автоматически, когда AirPods заряжается и находится в зоне действия Bluetooth от iPhone, iPad или Mac, подключенного к Wi-Fi.

"Вы также можете использовать свой iPhone, iPad или Mac, чтобы проверить, имеют ли ваши AirPods последнюю версию", – говорится в сообщении.

Как обновить прошивку AirPods

Apple обнародовала пошаговую инструкцию по ручному обновлению, включая шаги по устранению неисправностей, если AirPods не обновляются.

Убедитесь, что AirPods находятся в зоне действия Bluetooth от iPhone, iPad или Mac, подключенного к Wi-Fi. Поместите AirPods в зарядный футляр и закройте крышку. Подключите зарядный кабель к зарядному футляру, а затем подключите другой конец кабеля к USB-зарядному устройству или порту. Держите крышку зарядного футляра закрытой и подождите не менее 30 минут до обновления прошивки. Откройте крышку зарядного футляра, чтобы снова подключить AirPods к iPhone, iPad или Mac. Еще раз проверьте версию прошивки.

Если вы еще не можете обновить микропрограмму, сбросьте настройки AirPods, а затем снова обновите прошивку.

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