iPhone SE 4 будет более мощным, чем прогнозировали: что известно

В 2025 году Apple порадует пользователей долгожданными новинками. В частности, выйдет iPhone SE 4 – это смартфон, обещающий соединить мощность флагманских моделей с компактным дизайном. Хотя компания еще не сообщала о дате официального релиза, многочисленные слухи и инсайдерская информация в сети позволяют составить предварительное представление о том, что ждать от новинки.

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iPhone SE 4 – это следующее поколение бюджетного смартфона от Apple, которое должно стать еще более мощным, чем предыдущие модели. Инсайдеры раскрыли дополнительные детали.

Стали известны предварительные размеры смартфона. Так, высота iPhone SE 4 будет составлять 144–145 мм, ширина – 69–70 мм, а толщина – 7–8 мм. Так что, вероятно, размеры окажутся чуть меньше ожидаемых, поскольку предполагалось, что габариты будут подобны iPhone 14 (146,7 × 71,5 × 7,8 мм).

Однако эти данные свидетельствуют о том, что смартфон будет больше модели SE 2022 года. Диагональ экрана, вероятно, составит 6,06 дюйма (15,3 см).

В сети распространяется информация, что новый гаджет будет оборудован тем же чипом A18, который используется в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Фактически Apple будет использовать высокопроизводительный процессор для своей самой доступной модели. Эксперты предполагают, что это связано с необходимостью поддержки AI, ведь в условиях современных тенденций выпуск смартфона без ИИ может привести к снижению продаж.

iPhone SE 4 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, что тоже нужно для поддержки нейросети.

Ожидается, что смартфон получит улучшенную основную камеру с более высоким разрешением и поддержкой новых технологий, таких как ночной режим и портретное освещение.

О стоимости данных пока нет, но, учитывая, что iPhone SE 4 позиционируется как бюджетная модель, цена должна быть доступной.

Хотя точная дата выпуска пока не оглашена, ожидается, что iPhone SE 4 может быть представлен в первой половине 2024 года. Это соответствует привычным терминам Apple для анонсов новых продуктов, в частности в марте или апреле.

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