Макаржаник: как приготовить древнюю вкусность с маком

Макаржаник – древний десерт из мака, коржа и молока. Это довольно интересное блюдо, которое точно следует попробовать приготовить.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. Она предоставила точный рецепт, благодаря которому блюдо удачно получится у каждого.

Ингредиенты

Сахар – 100 гр.

Мед – 100 гр.

Кефир – 100 гр.

Яйца – 3 шт.

Мука – 200 гр.

Сода – 1 ч.л.

Молоко – 200 мл.

Мак – 100 гр+100 гр сахара

Способ приготовления

1. К яйцам добавить сахар и мед, перемешать.

2. Добавить кефир, соду и снова перемешать.

3. Добавить муку и замесить жидкое тесто.

4. Перелить тесто в форму, смазанную маслом, выпекать в течение 30 минут при 180 градусах.

5. Мак промыть, запарить, а затем перетереть, сначала просто, а затем с сахаром.

6. Молоко вскипятить.

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