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Макаржаник: как приготовить древнюю вкусность с маком
Макаржаник – древний десерт из мака, коржа и молока. Это довольно интересное блюдо, которое точно следует попробовать приготовить.
Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. Она предоставила точный рецепт, благодаря которому блюдо удачно получится у каждого.
Ингредиенты
- Сахар – 100 гр.
- Мед – 100 гр.
- Кефир – 100 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 200 гр.
- Сода – 1 ч.л.
- Молоко – 200 мл.
- Мак – 100 гр+100 гр сахара
Способ приготовления
1. К яйцам добавить сахар и мед, перемешать.
2. Добавить кефир, соду и снова перемешать.
3. Добавить муку и замесить жидкое тесто.
4. Перелить тесто в форму, смазанную маслом, выпекать в течение 30 минут при 180 градусах.
5. Мак промыть, запарить, а затем перетереть, сначала просто, а затем с сахаром.
6. Молоко вскипятить.
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