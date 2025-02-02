Ленивый 'Наполеон' без раскатки теста: пошаговый рецепт любимого десерта

Ленивый "Наполеон" - это торт, который готовится без замешивания и раскатывания теста, но практически ничем не отличающийся от классического варианта этого десерта. На его приготовление уходит в несколько раз меньше времени, а разница практически не ощутима.

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Как приготовить ленивый "Наполеон" в Instagram рассказала фудблогер с ником evgeniakarpa. Она также предложила рецепт идеального крема.

Ингредиенты

Молоко – 1л.

Сахар – 250 гр.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Яйца – 4 шт.

Мука – 60 гр.

Сливочное масло – 60 гр.

Слоеное дрожжевое тесто – 1 кг.

Способ приготовления

1. Готовим крем. В молоко всыпаем сахар и ванильный сахар. И ставим на слабый огонь, чтобы сахар растворился. До кипения доводить не нужно.

2. Яйца тщательно смешиваем с мукой, чтобы не было комочков.

3. Эту массу тонкой струйкой вливаем в молоко и постоянно помешиваем до загущения.

4. Накрываем пленкой и оставляем охлаждаться.

5. Переходим к тесту. Разрезаем его на квадратики. Выкладываем на пергамент. Выпекаем при 170-180С примерно 15 мин.

6. Из части квадратиков делаем крошку, чтобы потом присыпать торт.

7. Квадратики для торта нужно разобрать на слои.

8. Квадратики совмещаем с кремом и перемешиваем.

9. Выкладываем в форму и отправляем в холодильник минимум на 4 часа, а лучше – на ночь.

10. Украшаем торт измельченными квадратиками.

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