Ленивый "Наполеон" без раскатки теста: пошаговый рецепт любимого десерта
Ленивый "Наполеон" - это торт, который готовится без замешивания и раскатывания теста, но практически ничем не отличающийся от классического варианта этого десерта. На его приготовление уходит в несколько раз меньше времени, а разница практически не ощутима.
Как приготовить ленивый "Наполеон" в Instagram рассказала фудблогер с ником evgeniakarpa. Она также предложила рецепт идеального крема.
Ингредиенты
- Молоко – 1л.
- Сахар – 250 гр.
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 60 гр.
- Сливочное масло – 60 гр.
- Слоеное дрожжевое тесто – 1 кг.
Способ приготовления
1. Готовим крем. В молоко всыпаем сахар и ванильный сахар. И ставим на слабый огонь, чтобы сахар растворился. До кипения доводить не нужно.
2. Яйца тщательно смешиваем с мукой, чтобы не было комочков.
3. Эту массу тонкой струйкой вливаем в молоко и постоянно помешиваем до загущения.
4. Накрываем пленкой и оставляем охлаждаться.
5. Переходим к тесту. Разрезаем его на квадратики. Выкладываем на пергамент. Выпекаем при 170-180С примерно 15 мин.
6. Из части квадратиков делаем крошку, чтобы потом присыпать торт.
7. Квадратики для торта нужно разобрать на слои.
8. Квадратики совмещаем с кремом и перемешиваем.
9. Выкладываем в форму и отправляем в холодильник минимум на 4 часа, а лучше – на ночь.
10. Украшаем торт измельченными квадратиками.
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