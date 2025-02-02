Купцы Венеции: самые красивые исторические магазины итальянского города

Венеция – уникальный город, и среди множества ее сокровищ особое место занимают аутентичные магазины. Это не просто коммерческие заведения, а места, где сочетаются традиции, культура и искусство. Они передают атмосферу прошлых веков и позволяют почувствовать дух старого города.

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Некоторые магазины существуют уже многие десятилетия, а иногда даже столетия, поэтому стали традиционной частью местного ландшафта. В городе можно приобрести изделия, производимые по старинным технологиям, или найти уникальные вещи. Эксперты рассказали о самых красивых венецианских магазинах.

Cantina del Vino gia Schiavi

Cantina del Vino gia Schiavi – это 150-летний магазин с деревянными балками, расположенный прямо на краю канала. Он известен просекко и оригинальным выбором чикетти, созданным владелицей Алессандрой Де Респинисом. Сыновья Алессандры, Томмазо и Паоло, предлагают вино из высококачественных виноградников окрестных регионов Венето и Фриули, вместе с редкими урожаями со всей Италии. Это тоже место, куда можно прийти, если вы хотите взять домой бутылку качественной граппы.

Адрес: Fondamenta Nani, 992.

Antica Stamperia Gianni Basso

Калле дель Фумо – это шумный переулок, ведущий к Фондаменте Ново, откуда отправляются лодки к островам лагуны. Но многие туристы приезжают сюда, чтобы посетить Antica Stamperia Gianni Basso – типографию, выставочный зал и музей. С 1981 года Basso производит изысканные канцелярские товары по заказу – письменную бумагу, закладки, визитные карточки и приглашения – используя старинные ручные прессы и коллекцию металлических шрифтов, медных пластин и штампов.

Адрес: Calle del Fumo, 5306.

Spezeria all'Ercole d'Oro

Толпы посетителей, гуляющих по Strada Nova, главной улицей между железнодорожным вокзалом Венеции и мостом Риальто, часто обходят вниманием одну из скрытых жемчужин знаменитой эпохи Сеттеченто. Эта старинная аптека, известная как Spezeria all'Ercole d'Oro (Аптека Золотого Геркулеса), датируется 17 веком и сегодня разделена на обычную аптеку и близлежащий салон с деревянными панелями, ореховыми шкафами и блестящими лампами, позолоченными весами и позолоченными весами. Здесь продают уникальные емкости из муранского стекла от местной парфюмерии The Merchant of Venice вместе с натуральными оздоровительными продуктами, такими как травяные чаи, горчицы и эссенции черники.

Адрес: Salizada Santa Fosca, 2234.

Antica Drogheria Mascari

Иногда кажется, что по историческому венецианскому рынку Риальто бродит больше групп гастрономических туристов, чем местных покупателей. Но единственный магазин в лабиринте улиц вокруг рынка, всегда переполненный преимущественно венецианцами, – это Antica Drogheria Mascari, магазин деликатесов. Здесь есть бесчисленное количество лакомств со всей Италии, таких как сицилийская касата, амаретти ди саронно или флорентийские кантуччи. Также можно купить вкусные плитки шоколада и винтажные стеклянные банки, наполненные сладостями.

Адрес: Calle Prima de la Donzella, 306

Карнавальные костюмы

На улицах Каннареджо вы найдете мозаичные печи Orsoni, литейный цех Valese и мастерскую резьбы по дереву Piero Dri. Неудивительно, что дизайнер костюмов Стефано Николао выбрал первый этаж грандиозного готического палаццо на канале Мизерикордия Каннареджо для открытия своей мастерской и выставочного зала Nicalao Atelier. Хотя это идеальное место для тех, кто хочет взять напрокат костюм во время карнавала, выставочный зал стоит посетить за год, чтобы увидеть ассортимент одежды и аксессуаров, а также музейную коллекцию из 15 000 костюмов, тщательно воспроизведенных от Ренессанса до 19 века.

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