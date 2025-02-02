Кумкват, авокадо и не только: 5 фруктовых деревьев, которые можно вырастить в комнатных условиях

Выращивание фруктовых деревьев в комнатных условиях становится все более популярным среди огородников-любителей. Многие из нас мечтают о свежих плодах, которые можно собирать прямо дома, не тратя время на поездки в магазин. И хотя большинство фруктов ассоциируется с открытыми просторами, существует немало сортов, которые прекрасно чувствуют себя даже в условиях квартиры или офиса.

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Кумкват, авокадо и другие экзотические фрукты могут вырасти в горшках и доставить не только эстетическое наслаждение, но и вкусные плоды. Однако, прежде чем начать выращивание, следует выяснить, какие именно деревья лучше всего подходят для комнатного культивирования. Вот пять фруктовых деревьев, которые легко приспособлены к внутренним условиям и могут стать частью вашего домашнего сада.

Карликовый гранат

Идеальное дерево для выращивания в домашних условиях, особенно если у вас ограниченное пространство. Его компактный размер позволяет выращивать его даже в небольших горшках, что делает его отличным выбором для комнатного садоводства. Для этого дерева подойдет горшок объемом от 20 до 40 литров, где он может комфортно развиваться.

Гранатам нужна хорошо дренированная почва, богатая органикой, чтобы корни не загнивали. Важно помнить, что карликовые гранаты устойчивы к засухе, поэтому их можно поливать умеренно, не допуская чрезмерного увлажнения почвы. Эти деревья нуждаются в много света, поэтому оптимальное место для них – это подоконник с достаточным количеством солнечного света.

Деревце обычно достигает высоты от 60 до 120 см и ширины до 60 см, что позволяет ему расти компактно. Регулярная обрезка помогает сохранять форму дерева и стимулирует рост новых побегов. Такой подход позволит вам не только получить красивое растение, но и наслаждаться вкусными плодами прямо дома.

Лимонное дерево Мейера

Это отличный выбор для выращивания в комнатных условиях. Его ароматные белые цветы, которые расцветают даже в зимний период, наполняют помещение отличным цитрусовым ароматом. Однако есть одна особенность: поскольку в закрытом пространстве нет пчел, вам придется самостоятельно опылять цветы. Для этого используйте небольшую кисточку, чтобы перенести пыльцу с одного цветка на другой – это не сложно, и, как результат, вы получите плоды.

Лимонное дерево Мейера в условиях комнаты обычно достигает высоты 90-120 см и ширины около 90-120 см. Чтобы обеспечить здоровый рост, ему нужен яркий свет и хорошо дренированная, слабокислая почва. Это дерево, хотя и не требовательно к воде, требует регулярного полива и осторожного контроля влажности почвы. Уход за ним не слишком сложен, но обеспечит вас свежими лимонами "из грядки".

Кумкват

Это тропическое дерево, которое отлично подходит для выращивания в комнатных условиях. Его маленькие плоды, похожие на виноград, можно есть вместе с кожурой, что делает их очень удобными для употребления. Чтобы дерево зацвело и принесло плоды, оно требует минимум 8-10 часов прямого солнечного света в день, поэтому лучше всего разместить его на южном окне.

Для выращивания кумквата в контейнере вам не понадобится специальная почва – стандартная смесь для комнатных растений с хорошим дренажем вполне подходит. Важно не переливать растение, поскольку кумкват не любит чрезмерную влагу. Дерево этого сорта обычно произрастает до 90-120 см в высоту и около 90 см в ширину. Для оптимальных условий ему нужен яркий свет и слабокислая почва.

Авокадо

Это дерево, которое можно вырастить из косточки даже в домашних условиях, хотя для получения плодов потребуется немало времени. Обычно авокадо начинает плодоносить только через 15-20 лет, если его не привить на специальные подвои. Учитывайте, что для успешного плодоношения в помещении авокадо требуется много прямого солнечного света. Если природного освещения не хватает, дополнительное освещение может значительно помочь.

Дерево авокадо может достигать высоты 150-240 см и ширины 60-90 см, что делает достаточно компактным для выращивания в комнатных условиях. Для него лучше всего подойдет хорошо дренированная почва, а также яркое освещение.

Оливковое дерево

Это растение является отличным выбором для комнатного выращивания, если вы не ожидаете яркого цветения, как у цитрусовых. Для того чтобы оливковое дерево приносило плоды, его нужно держать в прохладном помещении, например, подвале, где температура не опускается до замерзания. Важно регулярно поливать дерево даже в зимний период, чтобы обеспечить ему комфортные условия для развития.

Для успешного выращивания оливкового дерева выбирайте европейские сорта, которые дадут вкусные плоды. Дерево может достигать высоты 210–270 см и ширины 60–90 см. Оливковому дереву требуется яркий солнечный свет и хорошо дренированная почва для наилучших результатов.

Ранее OBOZ.UA писал, каким комнатным растениям не нужен свет.

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