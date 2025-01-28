Растут даже без окон: каким комнатным растениям не нужен свет

Существует мнение, что для того, чтобы комнатные растения развивались и процветали, им обязательно нужен естественный свет. Однако это не всегда так. Оказывается, некоторые комнатные растения могут прекрасно жить и даже расти в помещениях, где нет окон или естественного освещения.

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Вместо того чтобы полагаться только на солнечный свет, они могут адаптироваться к слабому или искусственному освещению, что делает их идеальными для офисов или комнат без окон. Открыть для себя такие растения – это не только отличный способ украсить помещение, но и обеспечить ему уют. Эксперты назвали несколько растений, не требующих много света для роста.

Филодендрон

Филодендроны являются одними из самых неприхотливых растений, прекрасно чувствующих себя при слабом освещении. Они могут расти в разных условиях и нуждаются в минимальном уходе. Эти растения известны своей способностью адаптироваться к внутренним условиям и могут расти в вертикальном направлении, что позволяет экономить пространство. Важно отметить, что филодендроны токсичны для домашних животных, поэтому их следует размещать в недоступных местах.

Требования по уходу: среднее освещение, хорошо дренированная почва.

Драцена

Драцена – это растение, которое не только эффектно выглядит, но и может расти в условиях слабого освещения. Она хорошо адаптируется к офисным условиям или помещениям с минимальным естественным светом благодаря искусственному освещению. Кроме того, змеиные растения, принадлежащие к этому роду, также хорошо переносят жидкий полив и способны адаптироваться к таким условиям.

Требования по уходу: от слабого до яркого освещения, хорошо дренированная почва.

Замиокулькас

Замиокулькас – еще одно растение, способное процветать даже в темных комнатах. Эти растения нуждаются в минимальном освещении и редко нуждаются в поливе. Они идеально подходят для тех, кто ищет комнатное растение, за которым не нужно часто ухаживать.

Требования по уходу: косвенный свет, хорошо дренированная почва.

Эпипремнум золотистый

Эпипремнум золотистый, благодаря своим длинным стеблям и сердцевидным листьям, является не только красивым, но и очень выносливым растением. Она идеально подходит для выращивания в условиях слабого освещения и жидкого полива. Это также одно из растений, которое может помочь украсить ваше пространство, развивая длинные стебли, которые можно подвесить или обвить вокруг предметов интерьера.

Требования по уходу: яркое косвенное освещение или слабый свет, хорошо дренированная почва.

Гузмания

Гузмания, одна из представительниц семейства бромелиевых, также является отличным растением для слабо освещенных помещений. Ее яркие цвета и необычная форма делают ее очень популярной как комнатное растение. Поскольку в природной среде она растет под пологом густых тропических лесов, она хорошо переносит низкое освещение и может стать ярким акцентом в ванной или офисе.

Требования по уходу: от слабого до яркого косвенного освещения, хорошо дренированная почва.

Спатифиллум

Мирные лилии (спатифиллум) являются одними из самых лучших растений для комнат с низким уровнем освещения. Они хорошо растут даже при минимальном свете, например под офисными лампами. Кроме эстетической красоты, спатифиллум также хорошо очищает воздух, что придает ему прибавочную ценность.

Требования по уходу: тень или частичное освещение, влажная хорошо дренированная почва.

Монстера

Монстера может быть не первым растением, которое приходит в голову для темной комнаты, но хорошо адаптируется к условиям слабого освещения. Благодаря современным светильникам для роста вы можете легко создать идеальные условия для этого растения, даже если в комнате нет окон.

Требования по уходу: среднее освещение, хорошо дренированная почва.

Хлорофитум

Хлорофитум, или растение-паук, является отличным вариантом для тех, кто хочет быстро озеленить свое помещение. Эти растения могут расти в условиях слабого освещения и легко адаптируются к разным условиям окружающей среды.

Требования по уходу: от слабого до яркого косвенного освещения, хорошо дренированная почва.

Аглаонема

Аглаонема – это лиственное растение, которое хорошо чувствует себя даже в слабом освещении. Ее разноцветные листья не только добавляют эстетики в комнату, но и делают ее интересной в условиях минимального освещения. Аглаонема устойчива к разным условиям и идеально подходит для людей, которые хотят иметь растение, которое не требует много внимания.

Требования по уходу: от среднего до яркого солнечного света, хорошо дренированная почва.

Эти растения являются отличными вариантами для тех, кто хочет украсить свое пространство без необходимости создавать идеальные условия для выращивания. Выбор подходящих растений позволит вам наслаждаться природной красотой даже в условиях, где нет естественного освещения.

OBOZ.UA ранее писал о растениях, которые можно выращивать в ванной без окон.

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