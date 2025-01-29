Нежное печенье "Сердечка": чем удивить любимого человека на День Валентина
Вскоре настанет День святого Валентина, когда все влюбленные постараются провести его вместе и устроить романтический вечер. Конечно, не обходится без изюминок из мира кулинарии, которыми точно можно удивить свои вторые половинки.
Фудблогер Кэтрин Вуд в Instagram представила рецепт приготовления невероятно нежного печенья. Оно готовится в форме сердечек и идеально подойдет к празднованию Дня влюбленных.
Ингредиенты
- Мука – 225 гр.
- Сливочное масло – 150 гр.
- Сахарная пудра – 75 гр.
- Глазурь розовая
Способ приготовления
1. В миске смешиваем муку, масло и сахар. Замешиваем тесто. Может потребоваться немного времени.
2. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности и вырежьте 12 кусков.
3. В каждом куске ручкой от ложки сформируйте сердечки.
4. Используйте палочку для коктейля по краям, чтобы создать милый узор.
5. Отправьте тесто в морозильную камеру на 1 час.
6. Выпекайте при 180 градусах в течение 10 минут.
7. Внутрь сердечка выложите глазурь и дайте ей полностью застыть.
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