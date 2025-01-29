Нежное печенье 'Сердечка': чем удивить любимого человека на День Валентина

Вскоре настанет День святого Валентина, когда все влюбленные постараются провести его вместе и устроить романтический вечер. Конечно, не обходится без изюминок из мира кулинарии, которыми точно можно удивить свои вторые половинки.

Видео дня

Фудблогер Кэтрин Вуд в Instagram представила рецепт приготовления невероятно нежного печенья. Оно готовится в форме сердечек и идеально подойдет к празднованию Дня влюбленных.

Ингредиенты

Мука – 225 гр.

Сливочное масло – 150 гр.

Сахарная пудра – 75 гр.

Глазурь розовая

Способ приготовления

1. В миске смешиваем муку, масло и сахар. Замешиваем тесто. Может потребоваться немного времени.

2. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности и вырежьте 12 кусков.

3. В каждом куске ручкой от ложки сформируйте сердечки.

4. Используйте палочку для коктейля по краям, чтобы создать милый узор.

5. Отправьте тесто в морозильную камеру на 1 час.

6. Выпекайте при 180 градусах в течение 10 минут.

7. Внутрь сердечка выложите глазурь и дайте ей полностью застыть.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья: