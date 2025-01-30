Кускус в овощами и филе для ужина: рецепт сытного и бюджетного блюда для всей семьи

Кускус – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще его можно готовить с филе и овощами на сковороде, и всего за 10-15 минут.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного кускуса с филе и замороженными овощами.

Ингредиенты:

500 г филе курицы или индюка

250 г кускус

900 мл воды

250 г томатного пюре

150 г лука

150 г сладкого перца

150 г моркови

150 г кабачка

120 г горошка

5-6 зуб. чеснока

соль, перец, паприка, кориандр, хмели-сунели

30г масла для жарки

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте куриное филе нарезанное полосками до золотистости с обеих сторон. Закиньте нарезанный кубиком лук и морковь, давленый чеснок и все специи, примерно по 1ч.л. Перемешивая жарим 7 минут.

2. Влейте пюре из помидора, добавьте нарезанного мелким кубиком перец и кабачок, залейте водой и бросьте горошек. Доведите до кипения и готовьте 7-10 минут.

3. Добавьте кускус, перемешивая готовим еще 7-8 минут и готово.

Для подачи можно присыпать зеленью!

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