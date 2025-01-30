Кускус в овощами и филе для ужина: рецепт сытного и бюджетного блюда для всей семьи
Кускус – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще его можно готовить с филе и овощами на сковороде, и всего за 10-15 минут.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного кускуса с филе и замороженными овощами.
Ингредиенты:
- 500 г филе курицы или индюка
- 250 г кускус
- 900 мл воды
- 250 г томатного пюре
- 150 г лука
- 150 г сладкого перца
- 150 г моркови
- 150 г кабачка
- 120 г горошка
- 5-6 зуб. чеснока
- соль, перец, паприка, кориандр, хмели-сунели
- 30г масла для жарки
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарьте куриное филе нарезанное полосками до золотистости с обеих сторон. Закиньте нарезанный кубиком лук и морковь, давленый чеснок и все специи, примерно по 1ч.л. Перемешивая жарим 7 минут.
2. Влейте пюре из помидора, добавьте нарезанного мелким кубиком перец и кабачок, залейте водой и бросьте горошек. Доведите до кипения и готовьте 7-10 минут.
3. Добавьте кускус, перемешивая готовим еще 7-8 минут и готово.
Для подачи можно присыпать зеленью!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: