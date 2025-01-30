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Кускус в овощами и филе для ужина: рецепт сытного и бюджетного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
870
Рецепт блюда

Кускус – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще его можно готовить с филе и овощами на сковороде, и всего за 10-15 минут. 

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Вкусный кускус

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сытного кускуса с филе и замороженными овощами. 

Рецепт кускуса

Ингредиенты: 

  • 500 г филе курицы или индюка
  • 250 г кускус
  • 900 мл воды
  • 250 г томатного пюре
  • 150 г лука
  • 150 г сладкого перца
  • 150 г моркови
  • 150 г кабачка
  • 120 г горошка
  • 5-6 зуб. чеснока
  • соль, перец, паприка, кориандр, хмели-сунели
  • 30г масла для жарки
  • зелень для подачи

Способ приготовления: 

1. На растительном масле обжарьте куриное филе нарезанное полосками до золотистости с обеих сторон. Закиньте нарезанный кубиком лук и морковь, давленый чеснок и все специи, примерно по 1ч.л. Перемешивая жарим 7 минут.

Овощи и филе

2. Влейте пюре из помидора, добавьте нарезанного мелким кубиком перец и кабачок, залейте водой и бросьте горошек. Доведите до кипения и готовьте 7-10 минут. 

Приготовление основы для блюда

3. Добавьте кускус, перемешивая готовим еще 7-8 минут и готово.

Кускус для блюда

Для подачи можно присыпать зеленью!

Готовый кускус

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