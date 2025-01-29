Ароматный глинтвейн дома: не только согреет, но и подарит хорошее зимнее настроение
Горячий глинтвейн – это лучший способ почувствовать зимнее настроение независимо от погоды, ведь за окном не совсем зима, но это не помешает создать ее атмосферу в бокале.
Как приготовить ароматный глинтвейн, способный не только согреть, рассказал шеф-повар Владимир Ярославский. В Instagram он предоставил точный рецепт и пропорции, чтобы напиток получился невероятно вкусным.
Ингредиенты
- Сухое вино – 1 пл.
- Мед – 3 ст.л.
- Яблоко зеленое – ½ шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Лимон – 1/3 шт.
- Имбирь – щепотка
- Корица – 2-3 палочки
- Бадьян – 2 шт.
- Гвоздика – 3-4 шт.
Способ приготовления
1. В эмалированную или стальную кастрюлю наливаем вино.
2. Добавляем мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиками.
3. Выжимаем сок из второй половины апельсина, добавляем немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиком имбирь.
4. Доводим на среднем огне до 60-70 градусов, чтобы был горячий и выключаем огонь.
5. Накрываем крышкой и оставляем на 5-10 минут.
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