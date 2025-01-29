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Ароматный глинтвейн дома: не только согреет, но и подарит хорошее зимнее настроение

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
45
Ароматный глинтвейн дома: не только согреет, но и подарит хорошее зимнее настроение

Горячий глинтвейн – это лучший способ почувствовать зимнее настроение независимо от погоды, ведь за окном не совсем зима, но это не помешает создать ее атмосферу в бокале.

Видео дня

Как приготовить ароматный глинтвейн, способный не только согреть, рассказал шеф-повар Владимир Ярославский. В Instagram он предоставил точный рецепт и пропорции, чтобы напиток получился невероятно вкусным.

Ароматный глинтвейн дома: не только согреет, но и подарит хорошее зимнее настроение

Ингредиенты

  • Сухое вино – 1 пл.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Яблоко зеленое – ½ шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Лимон – 1/3 шт.
  • Имбирь – щепотка
  • Корица – 2-3 палочки
  • Бадьян – 2 шт.
  • Гвоздика – 3-4 шт.

Способ приготовления

1. В эмалированную или стальную кастрюлю наливаем вино.

Ароматный глинтвейн дома: не только согреет, но и подарит хорошее зимнее настроение

2. Добавляем мед, специи, половину апельсина и яблоки, нарезанные ломтиками.

3. Выжимаем сок из второй половины апельсина, добавляем немного лимона или его цедру и нарезанный ломтиком имбирь.

Ароматный глинтвейн дома: не только согреет, но и подарит хорошее зимнее настроение

4. Доводим на среднем огне до 60-70 градусов, чтобы был горячий и выключаем огонь.

5. Накрываем крышкой и оставляем на 5-10 минут.

Ароматный глинтвейн дома: не только согреет, но и подарит хорошее зимнее настроение

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