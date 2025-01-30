Хлои Кардашьян поразила короткой стрижкой: что такое итальянский боб. Фото

Год набирает обороты, и постепенно вырисовываются его основные тренды в моде и красоте. Один из них – стрижку итальянский боб – уже примерила звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян.

Видео дня

Новый образ знаменитости представила подписчикам своей страницы в Instagram парикмахерша Иринель де Леон. Она выбрала для своей клиентки удлиненный боб, которые сочетала с холодным темным цветом волос.

Секрет итальянского боба в том, что он формируется более длинными прядями, чем классический французский боб. Парикмахеры утверждают, что это упрощает укладку и уход за прической, стрижка дольше сохраняет форму и остается привлекательной. А еще постриженная таким образом шевелюра кажется более густой.

Стрижка Хлои Кардашьян имеет вид легких свободных волн, которые спадают чуть ниже подбородка, но не доходят до плеч. Объему прически придают светлые пряди, которые также обрамляют лицо. Такая форма не только освежает образ, но делает вид моложе и свежее.

Итальянский боб дебютировал в трендах в прошлом году. Эксперты говорят, что в 2025 году он не только не исчезнет, но и будет приобретать новую популярность. Поэтому, если вы хотели экспериментов, вот образ, который стоит попробовать в ближайшие месяцы. Эта универсальная стрижка вас точно не разочарует.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая прическа 80-х сейчас вернулась в моду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.