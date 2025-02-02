Как избавиться от сорняков между гравием без агрессивных средств: действенные способы

Сорняки могут расти где угодно в вашем саду или дворе, но удалять их может быть в разы неприятнее, если они появляются между гравием.

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Чтобы вырвать их вместе с длинными корнями, нужно прокладывать путь через камни, чтобы добраться до грунта. Но, как оказалось, избавиться от сорняков может быть удивительно просто – и не нужно тратить много времени на их вырывание или использование химических средств, пишет OBOZ.UA.

Используйте кипяток

Это может показаться слишком очевидным, но кипяток является одним из самых эффективных способов уничтожить сорняки, поскольку высокая температура разрушает клетки растений и влечет за собой их разрушение.

Что фантастически в этом методе, так это то, что если вы выльете горячую воду непосредственно у основания растения, она достигнет корней, чтобы остановить его отрастание.

Сделайте домашнее средство для уничтожения сорняков

Чтобы сделать природный раствор, быстро уничтожающий сорняки, можно использовать белый уксус, соль и несколько капель моющего средства.

Уксусная кислота уксуса высушивает сорняки, а соль обезвоживает их. Мыло помогает раствору прилипать к листьям. Все, что вам нужно сделать это смешать раствор в емкости и дождаться солнечного дня, чтобы вылить его на сорняки.

Белый уксус и соль сами по себе не уничтожат сорняки, поскольку смесь не может проникнуть внутрь растения, но жидкость для мытья посуды, поскольку она содержит поверхностно-активные вещества, может, поэтому этот раствор настолько эффективен.

Только будьте осторожны, чтобы не брызнуть этим раствором на вашу траву или любые другие любимые клумбы поблизости, поскольку он убьет любые растения, к которым прикоснется.

Купите экологически чистое коммерческое средство для уничтожения сорняков

Если вы не прочь потратить немного денег, то есть много природных средств для уничтожения сорняков, которые вы можете приобрести в местных садовых магазинах.

Просто будьте осторожны, глядя на этикетки, чтобы убедиться, что это безопасно для использования в вашем саду.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как избавиться от сорняков в саду и на огороде.

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