Не стоят потраченного времени: 5 худших фильмов Netflix в 2024 году

Существуют фильмы, которым провал предопределен судьбой. От фиаско у критиков и зрителей их не спасают ни огромные бюджеты, ни знаменитые актеры.

Видео дня

Не исключение в этом плане и платформа Netflix, где рядом с настоящими шедеврами, можно найти много низкосортного контента.

Как доказательство OBOZ. UA представляет 5 худших фильмов стримингового сервиса 2024 года, на которые не стоит тратить время.

"Воздушное ограбление" (Lift)

"Воздушное ограбление" — американский комедийный боевик режиссера Ф. Гэри Грея.

Сюжет: Профессиональный грабитель Сайрус Уитакер, чтобы не попасть в тюрьму, вынужден сотрудничать с Интерполом. Агент Эбби Гладуэлл, у которой с Уитакером был короткий роман, просит ограбить известного европейского банкира Ларса Йоргенсена, сотрудничающего с опасными террористами.

Он собирается отправить на большом пассажирском самолете из Лондона в Цюрих золотые слитки на огромную сумму. У главного героя есть всего несколько дней, чтобы подготовиться к ограблению на высоте 12 тысяч метров

По мнению большинства критиков, это один из худших фильмов в 2024 г. с шаблонным сюжетом и нелепыми о диалогами.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг "Воздушного ограбления" — 30%, на IMDb — 5.5

"Дева и дракон" (Damsel)

"Дева и дракон" — художественный фильм в жанре тёмного фэнтези режиссёра Хуана Карлоса Фреснадильо. Главную роль в нем сыграла звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун.

Сюжет: Лорд и леди Брэйфорд бессильно наблюдают, как их королевство гибнет от голода и экологических проблем, пока их дочери, Элоди и Флория, отчаянно борются за выживание. Вскоре семье Брэйфорд получает предложение — заключить брак по расчету: Элоди станет женой принца Генри.

Наслаждаясь жизнью в роскоши, доброжелательная девушка быстро осознает, что брак — формальность, а на самом деле ее хотят принести в жертву Дракону. Не желая быть очередным подношением кровожадному существу, Элоди принимает решение разорвать порочный круг смерти…

Увы, ни Молли Браун, ни бюджет $70 млн, не спасли "Деву и Дракона" от полного провала. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes — 56%, на IMDb — 6.1

"Ирландская мечта" (Irish Wish)

"Ирландская мечта" — американская романтическая комедия в жанре фэнтези, снятая Джанин Дамиан.

Сюжет: Книжный редактор Мэдди Келли влюбляется в обаятельного ирландского писателя Пола Кеннеди, но боится признаться ему в чувствах. Полгода спустя она сильно жалеет о своей нерешимости, так как ее лучшая подруга Эмма Тейлор завела отношения с Полом и готовится стать его женой.

Приглашенная на свадьбу в Ирландии, молодая женщина загадывает желание поменяться местами с Эммой, и оно, конечно, сбывается. Мэдди не верит своему счастью, но это продолжается недолго.

Вскоре она начинает сомневаться в правильности собственного решения, так как встречает фотографа Джеймса Томаса...

Критики признали, что сюжет у картины интересный, но ужасная игра актеров и навязчивая реклама автомобилей, делает ее едва пригодной для просмотра.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes — 42%, на IMDb — 5.2

"Мятежная Луна: Часть 2 - Та, что оставляет шрамы" (Rebel Moon Part 2: The Scargiver / Rebel Moon - Part Two: The Scargiver)

Это фантастический фильм Зака Снайдера, вторая часть цикла "Мятежная Луна".

Сюжет: Кора, присоединившаяся к повстанческому движению, стремится свергнуть режим безжалостного убийцы и узурпатора — сенатора Балисариуса. Она объединяет усилия с союзниками, благодаря чему побеждает адмирала Аттикуса Нобла, правую руку Балисариуса.

Сразу после этого Кора спешит вернуться на отдаленную планету-спутник Вельдт, чтобы вооружить ее немногочисленных жителей, поскольку понимает, что империя вскоре нанесет ответный удар…

Критики написали о второй части "Мятежной Луны": "Если в первой части зрители увидели хотя бы несколько интересных инопланетных миров, то вторая посвящена битве за "поле пшеницы" и осуждению империи, желающей отобрать зерно у несчастных фермеров".

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes — 16%, на IMDb — 5.3.

"Без глазури" (Unfrosted)

"Без глазури" — американская комедия, снятая Джерри Сейнфельдом. Сюжет основан на реальной истории создания печенья Pop-Tart.

Сюжет: В начале 1960-х годов в городе Батл-Крик, штат Мичиган, находятся два гиганта по производству продуктов питания — Kellogg и Post. Обе компании конкурируют друг с другом на рынке сухих завтраков. В ход идут самые изощренные способы борьбы, включая диверсии и корпоративный шпионаж. Вскоре высокопоставленный менеджер из компании Kellogg Боб Кабана, работающий над созданием нового революционного продукта, привлекает себе в помощники ученого НАСА Донну Станковски…

Критики и зрители разругали "Без глазури" за плоские шутки и бессодержательность. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes — 16%, на IMDb — 5.5.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, о самых знаменитых фильмах ужасов в истории кино.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.