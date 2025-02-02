Три фразы, которые не стоит говорить тому, кто ремонтирует ваше авто: советы от механика

Автомобилистов призывают никогда не говорить ряд общих фраз механикам, чтобы избежать риска быть обманутыми по ремонту автомобиля.

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Ахмед – механик, ведущий YouTube-канал The Car Care Nut, назвал три стоп-фразы, которые никогда нельзя говорить во время ремонта вашего железного друга.

"Я ничего не понимаю в машинах"

Как говорит эксперт, если вы скажете так хорошему механику, они воспримут это как огромную ответственность. Так вы также показываете, что ничего не понимаете по этому делу и слепо доверяете ему.

Если же эти слова услышит недобросовестный механик, он точно обманет вас и где-нибудь смахивает.

По словам Ахмеда, водители никогда не должны признавать, что имеют ограниченные знания об автомобилях, поскольку это дает неэтическим механикам шанс заставить клиента подумать, что нужно сделать больше работы, чем на самом деле.

Ложь о причине проблемы

Эксперт также рекомендует водителям избегать лжи механика о том, как произошла определенная проблема, заявляя, что это может усложнить и повысить стоимость устранения неисправности.

"Этот вопрос очень важен. На честность следует отвечать честностью. Если вы хотите, чтобы ваш механик был с вами честным и обращался с вами правильно, вы должны отвечать ему так же. Не скрывайте факты от своего механика. Имейте смелость признаться, что возможно сами повредили свою машину", - говорит Ахмед.

Просьба о настройке

Ахмед рекомендует никогда не просить механика о настройках, заявив, что современные двигатели способны делать это автоматически.

"Если ваш механик хорош и нравственен, он скажет вам, что "в современных автомобилях нет такого понятия, как настройки, вам нужно лишь то или иное для технического обслуживания. Если же ваш механик не хороший и, что важнее, не этический, это будет открытое приглашение продать вам все, что они хотят, под видом тюнинга", – сказал эксперт.

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