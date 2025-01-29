Tesla отстает: названы производители самых надежных авто в мире

Надежный автомобиль – это не просто комфорт и престиж, но и гарантия безопасности, экономии времени и денег в будущем. Некоторые модели могут доставить немало неприятностей в долгосрочной перспективе, требуя постоянных вложений на ремонт. В общем рейтинге Tesla, которая пользуется большой популярностью, занимает лишь 17 место.

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Consumer Reports – авторитетное издание, ежегодно публикующее рейтинг надежности автомобилей на основе отзывов владельцев и результатов краш-тестов. Этот рейтинг является важным инструментом для тех, кто планирует приобрести новый автомобиль, поскольку предоставляет информацию о долговечности и надежности различных моделей.

Subaru поднялась на вершину рейтинга, вытеснив Lexus и Toyota, возглавлявшие первые позиции в течение многих лет.

Из семи моделей Subaru две – Forester и Impreza – имеют оценки надежности значительно выше среднего, а Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent – выше среднего и средние.

"Автомобили Subaru используют много надежных компонентов. Эта общность означает, что когда Subaru меняет дизайн автомобиля, компания может вносить меньше дополнительных изменений, перенося надежные системы. Это уменьшает риск возникновения новых проблем", – прокомментировал Стивен Элек, контролирующий аналитику автомобильных данных в Consumer Reports.

Оценки надежности обновленного пикапа Tacoma, полноразмерного пикапа Tundra и электромобиля bZ4X ниже средних, что ухудшило общее положение Toyota в рейтинге. Единственной моделью Subaru с надежностью ниже среднего является Solterra EV – версия Toyota bZ4X с эмблемой Subaru.

Lexus и Toyota занимают второе и третье место соответственно. Четыре модели Lexus получили оценки выше среднего, а три – средние. Toyota имеет четыре модели, которые получили оценки значительно выше среднего, семь – выше среднего и пять – средние.

Honda занимает четвертое место. Три модели получили оценку выше среднего, а семь – средние баллы. Acura, люксовый суббренд Honda, замыкает пятерку фаворитов.

Рейтинги брендов Consumer Reports основаны на прогнозируемом показателе надежности моделей в линейке каждого бренда.

Эксперты имели недостаточно данных для создания рейтинга брендов Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Lucid, Maserati, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche и Ram.

Каждый год Consumer Reports опрашивает пользователей о проблемах, с которыми они сталкивались в процессе эксплуатации авто за предыдущие 12 месяцев. Специалисты собрали данные о более чем 300 000 автомобилях.

Неисправности варьируются от так называемых неприятностей (скрип тормозов или сломанной внутренней отделки) до серьезных проблем, связанных с двигателями, трансмиссиями, аккумуляторами и т.д.

Специалисты обнародовали общие выводы относительно последнего анализа авторынка:

Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания имеют 17 потенциальных проблемных зон.

Электромобили определяют до 12 проблемных зон, включающих электродвигатель, электромотор/гибридную батарею и системы зарядки.

Гибриды имеют 19 потенциальных проблемных областей: 17 из ДВС, а также проблемы с электродвигателями и аккумуляторами электромобилей.

Электромобили, подключаемые к сети электромобилей (PHEV), могут ощущать все 20 проблемных зон: 17 от транспортных средств с двигателем ICE, а также связанные с электродвигателями, аккумуляторами электромобилей и зарядкой электромобилей.

Азиатские автопроизводители продолжают лидировать в сегменте надежности с общим средним баллом 57 для региона по шкале от 1 до 100. Европейские автопроизводители занимают второе место с 48 баллами, а Audi и BMW вошли в список 10 самых надежных брендов. Бренды США отстают со средним баллом 38. Высокую оценку получил Buick.

В этом году среди американских брендов Ford Mustang имеет оценку значительно выше среднего, а Chevrolet Trailblazer и Ford Escape выше среднего. Buick Encore GX и Envision, Cadillac XT5, Chevrolet Corvette, Silverado 2500 и Trax, Chrysler Pacifica, Ford Bronco, Bronco Sport, Tesla Model 3 и Model Y получили средние баллы.

Самые надежные модели гибридов – от Hyundai, Kia, Lexus и Toyota – получили самые высокие оценки в ряде категорий. Toyota Corolla Hybrid, Toyota RAV4 Hybrid, Hyundai Elantra Hybrid и Lexus NX Hybrid являются одними из самых надежных моделей опроса этого года. Sorento Hybrid от Kia является самым надежным внедорожником с трехрядным двигателем.

А вот F-150 Hybrid от Ford является менее надежной моделью. Автомобиль имеет проблемы с трансмиссией и гибридной батареей.

Ford Escape Hybrid также входит в число наименее надежных моделей, получив значительно более низкие оценки, чем обычный Escape, который в этом году имеет прогнозируемую надежность выше среднего.

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