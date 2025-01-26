Как настроить CarPlay в авто: подробная инструкция

Современные автомобили оснащены многочисленными технологиями, значительно улучшающими комфорт водителя и пассажиров. Одной из таких технологий является Apple CarPlay – система, позволяющая интегрировать iPhone с мультимедийным оснащением автомобиля. Это позволяет использовать приложения, звонки, сообщения, навигацию и другие функции без необходимости держать телефон в руках, что делает поездки более удобными и безопасными.

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В iOS 13 и более новых версий благодаря CarPlay можно просматривать карты, управлять аудиосистемой и получать предложения Siri по запланированным в календаре событиям. В сети рассказали, как настроить эту систему в автомобиле.

Как настроить CarPlay

Прежде всего, нужно завести авто и убедиться, что Siri включен. Далее следует подключить iPhone к автомобилю.

Если автомобиль поддерживает CarPlay с использованием кабеля USB, просто подключите iPhone к USB-порту в автомобиле с помощью кабеля Lightning.

Некоторые автомобили поддерживают беспроводное подключение CarPlay через Wi-Fi. Для этого убедитесь, что в настройках iPhone включен Wi-Fi и Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку голосового управления на руле. Коснитесь сети CarPlay и убедитесь, что включена функция автоматического подключения. Далее выделите меню "Параметры" > "Общие" > CarPlay и выберите автомобиль.

Как использовать Siri для управления CarPlay

Есть два способа использования Siri для управления CarPlay:

нажмите и удерживайте кнопку голосового управления на руле. Затем задайте Siri вопросы или дайте команду что-то сделать;

нажмите и удерживайте кнопку панели CarPlay или кнопку "Начало" CarPlay на сенсорном экране.

Если авто поддерживает команду Hey Siri, просто скажите эту фразу. Предварительно перейдите в меню "Параметры" > "Siri и Поиск" и убедитесь, что функция "Ожидать "Hey Siri"" включена.

Упорядочение программ CarPlay

При использовании CarPlay на дисплее автомобиля появятся доступные программы.

Чтобы добавить, удалить или упорядочить приложения на iPhone, перейдите в меню "Параметры" > "Общие" и коснитесь CarPlay. Затем выберите свой автомобиль, нажмите "Настроить". Чтобы упорядочить программы, нажмите кнопку "Добавить" или "Удалить". Чтобы изменить порядок отображения, нажмите и перетащите программу. При следующем подключении iPhone к CarPlay на дисплее должен появиться новый порядок отображения приложений.

Как изменить обои CarPlay

Откройте приложение "Параметры" в CarPlay. Выберите "Обои". Выберите нужные обои, затем нажмите "Задать".

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