Как настроить CarPlay в авто: подробная инструкция
Современные автомобили оснащены многочисленными технологиями, значительно улучшающими комфорт водителя и пассажиров. Одной из таких технологий является Apple CarPlay – система, позволяющая интегрировать iPhone с мультимедийным оснащением автомобиля. Это позволяет использовать приложения, звонки, сообщения, навигацию и другие функции без необходимости держать телефон в руках, что делает поездки более удобными и безопасными.
В iOS 13 и более новых версий благодаря CarPlay можно просматривать карты, управлять аудиосистемой и получать предложения Siri по запланированным в календаре событиям. В сети рассказали, как настроить эту систему в автомобиле.
Как настроить CarPlay
Прежде всего, нужно завести авто и убедиться, что Siri включен. Далее следует подключить iPhone к автомобилю.
Если автомобиль поддерживает CarPlay с использованием кабеля USB, просто подключите iPhone к USB-порту в автомобиле с помощью кабеля Lightning.
Некоторые автомобили поддерживают беспроводное подключение CarPlay через Wi-Fi. Для этого убедитесь, что в настройках iPhone включен Wi-Fi и Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку голосового управления на руле. Коснитесь сети CarPlay и убедитесь, что включена функция автоматического подключения. Далее выделите меню "Параметры" > "Общие" > CarPlay и выберите автомобиль.
Как использовать Siri для управления CarPlay
Есть два способа использования Siri для управления CarPlay:
- нажмите и удерживайте кнопку голосового управления на руле. Затем задайте Siri вопросы или дайте команду что-то сделать;
- нажмите и удерживайте кнопку панели CarPlay или кнопку "Начало" CarPlay на сенсорном экране.
Если авто поддерживает команду Hey Siri, просто скажите эту фразу. Предварительно перейдите в меню "Параметры" > "Siri и Поиск" и убедитесь, что функция "Ожидать "Hey Siri"" включена.
Упорядочение программ CarPlay
При использовании CarPlay на дисплее автомобиля появятся доступные программы.
- Чтобы добавить, удалить или упорядочить приложения на iPhone, перейдите в меню "Параметры" > "Общие" и коснитесь CarPlay.
- Затем выберите свой автомобиль, нажмите "Настроить".
- Чтобы упорядочить программы, нажмите кнопку "Добавить" или "Удалить". Чтобы изменить порядок отображения, нажмите и перетащите программу.
- При следующем подключении iPhone к CarPlay на дисплее должен появиться новый порядок отображения приложений.
Как изменить обои CarPlay
- Откройте приложение "Параметры" в CarPlay.
- Выберите "Обои".
- Выберите нужные обои, затем нажмите "Задать".
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