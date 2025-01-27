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Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
186
Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея

Если вам надоела привычная всем "шуба", можно попытаться подать ее по-новому. В таком случае у вас сохранится основной вкус салата, однако он точно заиграет совсем другими красками.

Видео дня

Как по-новому подать "Шубу" на стол, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Левицкая. Она предложила приготовить ее в виде тортика со свекольным муссом.

Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея

Ингредиенты

  • Свекла – 500 гр.
  • Сельдь – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Майонез
  • Масло для смазывания формы
  • Соль
  • Перец
  • Уксус
  • Сахар
  • Желатин – 9 гр

Способ приготовления

1. Все овощи и яйца отвариваем или запекаем, охлаждаем.

2. Сельдь чистим и нарезаем кубиком.

3. Лук режем кубиком, добавляем 0.5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, сбрызгиваем уксусом и оставляем мариноваться.

4. Все овощи и яйца натираем на терку. Свеклу натираем и оставляем в блендере.

5. Сливаем из лука жидкость, добавляем сельдь и перемешиваем.

Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея

6. Берем меньшую форму, смазываем растительным маслом и ставим на тарелку.

7. Выкладываем тертый картофель, немного смазываем майонезом. Сверху высыпаем селедку с луком, разравниваем. Выкладываем морковь, снова майонез, яйца и их немного промазываем майонезом.

8. В желатин вливаем 50 мл воды и оставляем набухать.

Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея

9. К свекле добавляем 2-3 ст.л. майонеза, соль и перец. Перебиваем блендером до однородности.

10. Желатин прогреваем до растворения, вливаем в свеклу во время взбивания.

11. Снимаем меньшую форму с салата, ставим большую, также смазанную растительным маслом.

Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея

12. Заливаем свекольную массу. Разравниваем, украшаем. Отправляем в холодильник минимум на 2-3 часа.

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