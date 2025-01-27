Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея
Если вам надоела привычная всем "шуба", можно попытаться подать ее по-новому. В таком случае у вас сохранится основной вкус салата, однако он точно заиграет совсем другими красками.
Как по-новому подать "Шубу" на стол, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Левицкая. Она предложила приготовить ее в виде тортика со свекольным муссом.
Ингредиенты
- Свекла – 500 гр.
- Сельдь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Майонез
- Масло для смазывания формы
- Соль
- Перец
- Уксус
- Сахар
- Желатин – 9 гр
Способ приготовления
1. Все овощи и яйца отвариваем или запекаем, охлаждаем.
2. Сельдь чистим и нарезаем кубиком.
3. Лук режем кубиком, добавляем 0.5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, сбрызгиваем уксусом и оставляем мариноваться.
4. Все овощи и яйца натираем на терку. Свеклу натираем и оставляем в блендере.
5. Сливаем из лука жидкость, добавляем сельдь и перемешиваем.
6. Берем меньшую форму, смазываем растительным маслом и ставим на тарелку.
7. Выкладываем тертый картофель, немного смазываем майонезом. Сверху высыпаем селедку с луком, разравниваем. Выкладываем морковь, снова майонез, яйца и их немного промазываем майонезом.
8. В желатин вливаем 50 мл воды и оставляем набухать.
9. К свекле добавляем 2-3 ст.л. майонеза, соль и перец. Перебиваем блендером до однородности.
10. Желатин прогреваем до растворения, вливаем в свеклу во время взбивания.
11. Снимаем меньшую форму с салата, ставим большую, также смазанную растительным маслом.
12. Заливаем свекольную массу. Разравниваем, украшаем. Отправляем в холодильник минимум на 2-3 часа.
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