Как по-новому подать традиционную Шубу: интересная и эстетическая идея

Если вам надоела привычная всем "шуба", можно попытаться подать ее по-новому. В таком случае у вас сохранится основной вкус салата, однако он точно заиграет совсем другими красками.

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Как по-новому подать "Шубу" на стол, в Instagram рассказала фудблогер Татьяна Левицкая. Она предложила приготовить ее в виде тортика со свекольным муссом.

Ингредиенты

Свекла – 500 гр.

Сельдь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Майонез

Масло для смазывания формы

Соль

Перец

Уксус

Сахар

Желатин – 9 гр

Способ приготовления

1. Все овощи и яйца отвариваем или запекаем, охлаждаем.

2. Сельдь чистим и нарезаем кубиком.

3. Лук режем кубиком, добавляем 0.5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, сбрызгиваем уксусом и оставляем мариноваться.

4. Все овощи и яйца натираем на терку. Свеклу натираем и оставляем в блендере.

5. Сливаем из лука жидкость, добавляем сельдь и перемешиваем.

6. Берем меньшую форму, смазываем растительным маслом и ставим на тарелку.

7. Выкладываем тертый картофель, немного смазываем майонезом. Сверху высыпаем селедку с луком, разравниваем. Выкладываем морковь, снова майонез, яйца и их немного промазываем майонезом.

8. В желатин вливаем 50 мл воды и оставляем набухать.

9. К свекле добавляем 2-3 ст.л. майонеза, соль и перец. Перебиваем блендером до однородности.

10. Желатин прогреваем до растворения, вливаем в свеклу во время взбивания.

11. Снимаем меньшую форму с салата, ставим большую, также смазанную растительным маслом.

12. Заливаем свекольную массу. Разравниваем, украшаем. Отправляем в холодильник минимум на 2-3 часа.

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