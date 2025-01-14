Apple выпустит в 2025 году восемь бюджетных новинок: полный список

Компания Apple сейчас существенно усовершенствует свои гаджеты как программно, так и аппаратно. И введение исскуственного интеллекта Apple Intelligence и чипов внутренней разработки уже в этом году отразится на ассортименте производителя.

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Как пишет издание MacRumors, техногигант стремится усовершенствовать многие свои бюджетные предложения, чтобы сделать их максимально конкурентоспособными на все более насыщенном рынке. Apple постепенно изменяет подход к недорогим устройствам, выходя за пределы аппаратного обеспечения начального уровня и вводя функции, которые когда-то были зарезервированы для моделей премиум-класса. В такие обновления входят OLED-дисплеи, функция Face ID и передовые беспроводные технологии.

Уже скоро первый модем собственного производства Apple и чип Bluetooth появятся на гаджетах начального уровня. Аналогично компания сосредотачивается на устройствах умного дома начального уровня, таких как HomePod mini, Apple TV и Command Center, прежде чем обратить внимание на модели высшего класса. В этом году эксперты ожидают от компании обновления или запуска с нуля восьми недорогих устройств Apple:

MacBook Air (M4);

iPhone SE (четвертое поколение);

iPad (11 поколения);

AirTag (второе поколение);

Command Center умного дома;

‌HomePod mini‌ (второе поколение);

‌Apple TV‌ 4K (четвертое поколение);

Apple Watch SE (третье поколение).

По имеющимся данным, MacBook Air наконец-то будет обновлен до чипа M4. Это обеспечит на 25% более высокую производительность многоядерного процессора, чем текущая модель. Новинка также будет поддерживать два внешних дисплея и 12-мегапиксельную веб-камеру с центральным экраном. Новые модели, которые поступят в продажу весной 2025 года, скорее всего, сохранят текущую начальную цену в 1099 долларов. Стандартным объемом оперативной памяти теперь станет 16 ГБ.

Относительно нового iPhone SE 4, по слухам он будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14. А также будет включать 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID, порт USB-C и 48-мегапиксельную заднюю камеру. Скорее всего, он будет работать на чипе A18 с 8 ГБ памяти для поддержки Apple Intelligence и дебютирует с первым собственным 5G-модемом Apple. Ожидается, что новый ‌iPhone SE‌ выйдет в марте 2025 года. Его цену в США прогнозируют на уровне от 400 до 500 долларов. Что несколько дороже текущих текущих 429 долларов из-за значительных обновлений.

‌iPad‌ 11-го поколения сохранит 10,9-дюймовый дисплей и кнопку питания Touch ID, но, скорее всего, его обновят до чипа A17 Pro или A18. Он также получит 8 ГБ памяти для поддержки Apple Intelligence. Ожидается, что весной 2025 года устройство будет продаваться по цене 349 долларов США с возможностью увеличения базовой памяти до 128 ГБ.

AirTag 2 будет включать в себя модернизированный чип Ultra Wideband для трехкратного увеличения диапазона отслеживания, улучшенную интеграцию Vision Pro и динамик, защищенный от несанкционированного доступа для улучшенных мер защиты от преследования. Ожидается, что после запуска в середине 2025 г. он сохранит текущую цену в 29 долларов США.

Command Center от Apple станет совершенно новым продуктом для умного дома. Он будет иметь 7-дюймовый дисплей, встроенные динамики, камеру FaceTime и датчики приближения для динамической настройки интерфейса. Он будет работать на новой homeOS с элементами управления, ориентированными на виджетах, и интеграцией с голосовым помощником Siri. Ожидается, что запуск состоится примерно в марте 2025 года. Цена пока не подтверждена, но ожидается, что она будет конкурентоспособной с аналогичными продуктами, такими как Echo Show от Amazon, который стоит 90 долларов США. Ожидается, что более совершенная версия устройства дебютирует в 2026 году, поэтому начальный Command Center, скорее всего, будет достаточно простым, похожим на HomePod mini.

Что касается HomePod mini, то от второго поколения ожидают, что он получит новый встроенный чип Wi-Fi и Bluetooth с поддержкой Wi-Fi 6E, улучшенное качество звука и чип Ultra Wideband второго поколения для лучшей передачи данных. Устройство, скорее всего, выйдет в середине 2025 г. и, вероятно, сохранит свою цену на уровне 99 долларов.

Ходят слухи, что новый Apple TV 4K будет оснащен обновленным чипом из серии A – эксперты предполагают, что это будет А16 или что-то поновее, с поддержкой Wi-Fi 6E и, возможно, встроенной камерой для FaceTime. Выход устройства ожидают в течение этого года, а его стартовую цену предусматривают на уровне 99 долларов, что дешевле по сравнению с нынешними 129 долларами.

Относительно "умных" часов Apple Watch SE 3, вероятно, эта модель будет иметь большие дисплеи, более быстрый чип (прогнозируется S10 или S11), и, возможно, более простой пластиковый корпус. Ожидается, что в конце 2025 года устройство сможет сохранить стартовую цену в 249 долларов или даже немного подешеветь, чтобы конкурировать с аналогичными устройствами от других производителей. В частности, для того, чтобы родители чаще покупали ‌Apple Watch своим детям.

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