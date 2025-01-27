Яблочный пирог 'Невидимка' без теста: будет очень вкусным и легким

Зимой лучшее десерты получаются именно из ароматных и полезных яблок. Это могут быть пироги, торты, пудинги. А еще яблоки можно просто вкусно запечь з творогом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится элементарно.

Ингредиенты:

яблоки – 6 крупных или 7 меньших

яйца – 3 шт.

сахар – 80г

молоко – 150 мл

сливочное масло – 40г

мука – 120г

разрыхлитель – 10г

ванильный экстракт/ванилин – по вкусу

сок половины лимона

корица по желанию

Способ приготовления:

1.Тесто: взбиваем 3 яйца к пышной пене, добавляем сахар и взбиваем еще немного. Вливаем молоко и растопленное сливочное масло, перемешиваем. Добавляем ванилин экстракт, просеиваем муку и разрыхлитель. Перемешиваем все до однородной смеси.

2. Яблоки чистим и тоненько нарезаем. Полейте лимонным соком и по желанию присыпаем корицей.

3. В яблоки вливаем тесто и все перемешиваем. В форму выкладываем яблоки в тесте слоями. Выпекаем при 180 С 50-60 минут.

4. Даем пирогу полностью остыть, тогда нарезаем порционно и подаем с мороженым!

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