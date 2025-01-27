Яблочный пирог "Невидимка" без теста: будет очень вкусным и легким
Зимой лучшее десерты получаются именно из ароматных и полезных яблок. Это могут быть пироги, торты, пудинги. А еще яблоки можно просто вкусно запечь з творогом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- яблоки – 6 крупных или 7 меньших
- яйца – 3 шт.
- сахар – 80г
- молоко – 150 мл
- сливочное масло – 40г
- мука – 120г
- разрыхлитель – 10г
- ванильный экстракт/ванилин – по вкусу
- сок половины лимона
- корица по желанию
Способ приготовления:
1.Тесто: взбиваем 3 яйца к пышной пене, добавляем сахар и взбиваем еще немного. Вливаем молоко и растопленное сливочное масло, перемешиваем. Добавляем ванилин экстракт, просеиваем муку и разрыхлитель. Перемешиваем все до однородной смеси.
2. Яблоки чистим и тоненько нарезаем. Полейте лимонным соком и по желанию присыпаем корицей.
3. В яблоки вливаем тесто и все перемешиваем. В форму выкладываем яблоки в тесте слоями. Выпекаем при 180 С 50-60 минут.
4. Даем пирогу полностью остыть, тогда нарезаем порционно и подаем с мороженым!
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