Самый безопасный домашний майонез из вареных яиц: готовится 2 минуты

Майонез является одним из самых популярных и вкусных соусов и готовить его лучше всего не из сырых яиц, а вареных. Для яркого вкуса можно добавить специи, чеснок, базилик, укроп.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт

Льняное масло – 50 мл

Вода – от 50 до 100 мл( в зависимости от желаемой густоты)

Соль – 1 ч.л (без горки)

Лимонный сок – 1/4 шт.

Базилик – 8 листочков

Способ приготовления:

1. Сварить яйца и очистить.

2. Все ингредиенты добавить в чашу блендера и перебить до однородности.

3. Воду добавлять постепенно. Количество воды зависит от желаемой плотности майонеза.

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