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Самый безопасный домашний майонез из вареных яиц: готовится 2 минуты

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
501
Самый безопасный домашний майонез из вареных яиц: готовится 2 минуты

Майонез является одним из самых популярных и вкусных соусов и готовить его лучше всего не из сырых яиц, а вареных. Для яркого вкуса можно добавить специи, чеснок, базилик, укроп. 

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Вкусный домашний майонез

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц. 

Рецепт майонеза

Ингредиенты: 

  • Яйца – 3 шт
  • Льняное масло – 50 мл
  • Вода – от 50 до 100 мл( в зависимости от желаемой густоты)
  • Соль – 1 ч.л (без горки)
  • Лимонный сок – 1/4 шт. 
  • Базилик – 8 листочков

Способ приготовления: 

1. Сварить яйца и очистить.

Вареные яйца

2. Все ингредиенты добавить в чашу блендера и перебить до однородности. 

Приготовление соуса

3. Воду добавлять постепенно. Количество воды зависит от желаемой плотности майонеза.

Готовый майонез

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