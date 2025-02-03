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Самый безопасный домашний майонез из вареных яиц: готовится 2 минуты
Майонез является одним из самых популярных и вкусных соусов и готовить его лучше всего не из сырых яиц, а вареных. Для яркого вкуса можно добавить специи, чеснок, базилик, укроп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного домашнего майонеза из вареных яиц.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт
- Льняное масло – 50 мл
- Вода – от 50 до 100 мл( в зависимости от желаемой густоты)
- Соль – 1 ч.л (без горки)
- Лимонный сок – 1/4 шт.
- Базилик – 8 листочков
Способ приготовления:
1. Сварить яйца и очистить.
2. Все ингредиенты добавить в чашу блендера и перебить до однородности.
3. Воду добавлять постепенно. Количество воды зависит от желаемой плотности майонеза.
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