Мюзикл с Дженнифер Лопес получил лучшие отзывы в ее кинокарьере: что известно о 'Поцелуе женщины-паука'

За три десятилетия в Голливуде Дженнифер Лопес так и не смогла заслужить себе репутацию хорошей актрисы – номинаций на "Золотую малину" у нее больше, чем на "Золотой глобус". Однако, похоже, она наконец-то смогла совершить прорыв в кинокарьере.

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На днях на фестивале независимого кино Sundance прошла премьера музыкального триллера режиссера Билла Кондона "Поцелуй женщины-паука" с Джей Ло в одной из главных ролей. И, как пишет издание Movieweb, лента получила восторженные отзывы.

В основу фильма лег впервые поставленный в 1993 году бродвейский мюзикл, в свою очередь основанный на одноименном романе Мануэля Пуига. По сюжету во время аргентинской Грязной войны 1976-1983 годов в тюрьме оказывается парикмахер-гей Луис Молина (Тонатиу Элизаррараз). Его осудили на восемь лет за якобы совращение несовершеннолетних.

Чтобы справиться с ужасами заключения, герой придумывает фильмы, главную роль в которых играет несуществующая актриса Ингрид Луна (Дженнифер Лопес). Одна из ее ролей – женщина-паук, способная убивать своих жертв поцелуем. Однако судьба Луиса резко меняется, когда в его камеру подселяют политического заключенного Арреги Паса (Диего Луна).

Кинокритик издания Deadline Пит Хэммонд назвал работу Лопес "ролью, для которой она была рождена". Сам же фильм охарактеризовал как идеальное воплощение духа бродвейского мюзикла на большом экране.

В свою очередь Дэвид Руни из The Hollywood Reporter отметил, что вдохновенная работа Джей Ло на экране вытягивает весь фильм. А сама актриса полностью отдается образу и прекрасно справляется с поставленными перед ней задачами.

Это уже не первая киноадаптация романа Мануэля Пуига. В 1985 году США и Бразилия вместе выпустили экранизацию, за постановку которой отвечал бразилец украинского происхождения Гектор Бабенко. Картина была номинирована на 4 "Оскара" и 4 "Золотых глобуса", а исполнитель роли Уильяма Молины Уильям Херт удостоился премии BAFTA и актерской награды Каннского кинофестиваля.

Пока неизвестно, когда фильм Билла Кондона с Дженнифер Лопес выйдет в прокат. Сейчас лента даже не имеет официального трейлера. Однако, учитывая успех "Поцелуя женщины-паука" на Sundance, стоит ожидать его появления и в кинотеатрах до конца этого года.

Для Кондона это уже не первый опыт работы с адаптацией бродвейских мюзиклов к широкому экрану. Он написал и поставил успешный фильм "Девушки мечты", а в оскароносном "Чикаго" и "Величайшем шоумене" выступил сценаристом.

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