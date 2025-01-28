Без Генри Кавилла: вышел новый трейлер фильма 'Супермэн'

Легендарный комикс-персонаж вселенной DC Супермэн вступает в новую фазу своего существования на экране. От режиссера Зака Снайдера и актера Генри Кавилла он переходит к постановщику Джеймсу Ганну и исполнителю Дэвиду Коренсвету. И на то, что у них получилось, уже можно бросить первый взгляд.

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Так, на YouTube-канале DC появился новый тизер картины "Супермен", которая должна выйти в прокат летом. Никаких подробностей сюжета 30-секундный ролик не раскрывает, однако демонстрирует, какой будет вселенная Человека из стали в видении Ганна и Коренсвета.

Действие происходит под звуки переосмысленной мелодии Джона Уильямса, которую так хорошо знают поклонники Супермена. Начинается ролик с того, что супергерой приходит в себя после падения на снег. Он свистом подзывает к себе своего суперпса Крипто. Также в тизере можно увидеть зрелищные замедленные съемки сцен подвигов персонажа.

Другим героем тизера стал противник Супермена, злодей Лекс Лютор. В перезапуске его играет Николас Холт. В ролике видно, как он на вертолете прибывает в Арктику. Фанаты предполагают, что в фильме он может искать в ее снегах Крепость одиночества Супермена.

Кроме того, тизер показывает зрителям огнедышащего монстра, атакующего город Метрополис. А ближе к концу ролика появляется и возлюбленная супергероя Лоис Лейн – ее в фильме будет играть Рэйчел Броснаген.

О перезапуске истории Супермена известно, что герой сильно изменится. От темной и сложной натуры, которую олицетворял Генри Кавилл, Дэвид Коренсвет перейдет к более семейному персонажу, который будет символизировать надежду на лучшее.

Кроме перечисленных актеров, в ленте будут задействованы также Изабелла Мерсед (Девушка-Ястреб), Натан Филион (Зеленый Фонарь), Эдди Гатеги (Мистер Террифик), Мария Габриэла де Фария (Инженер), Скайлер Джизондо (Джимми Олсен) и другие. В украинском прокате фильм "Супермен" дебютирует 10 июля 2025 года.

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