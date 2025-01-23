Доктор Стрэндж станет центральным героем в фильме 'Мстители: Тайные войны': что известно

Бенедикт Камбербетч подтвердил, что его персонаж, Доктор Стрэндж, станет ключевым героем в фильме "Мстители: Тайные войны". Актер поделился подробностями о будущем своего героя в киновселенной Marvel.

Видео дня

В интервью для Variety актер также рассказал, что пропустит ленту "Мстители: Судный день", которая выйдет в 2026 году, но играет немаловажную роль в следующей части франшизы. Камбербетч признал, что нечаянно раскрыл эту информацию, однако подтвердил, что его персонаж станет центральным в финальном фильме новой саги Marvel.

Актер объяснил, что его отсутствие в "Судном дне" связано с развитием сюжета, но в "Тайных войнах" именно Доктор Стрэндж станет ключевой фигурой. В последний раз персонаж появлялся в фильме "Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия" 2022 года, и его история еще далеко не завершена.

По словам Камбербетча, Marvel открыт к обсуждению дальнейшего развития Стрэнджа, что может привести к третьему сольному фильму о Верховном Колдуне.

Помимо своей работы в блокбастерах, Камбербетч активно занимается независимыми проектами. Он принимает участие в создании нестандартного кино через свою продюсерскую компанию SunnyMarch. Один из таких фильмов – The Thing With Feathers, который будет представлен на кинофестивале Sundance. Лента демонстрирует другую сторону актера, показывая его в более эмоциональной и драматической роли.

Вопреки успеху во франшизе Marvel, Камбербетч продолжает искать творческие вызовы. Его компания развивает уникальные проекты, которые, по его словам, Голливуд не всегда готов поддержать. В то же время, актер не теряет интереса к масштабным приключениям в кино, считая, что супергеройские фильмы являются современной мифологией, которая очаровывает миллионы зрителей.

Кроме того, в Marvel готовят еще одну сенсацию – возвращение Роберта Дауни-младшего, на этот раз сыграющего Доктора Дума. Камбербетч узнал это во время трансляции Comic-Con 2024 года, что стало неожиданностью даже для него. Он сразу написал руководителю Marvel Studios Кевину Файги, выразив удивление таким решением студии.

Касаясь работы на съемочной площадке Marvel, Камбербетч признался, что поначалу ему было трудно адаптироваться к масштабному производству. Лишь со временем он научился быть более раскрепощенным в роли Доктора Стрэнджа. Важным уроком для него стало взаимодействие с коллегами, такими как Роберт Дауни-младший и Том Голланд, легко импровизировавшие в своих сценах.

Несмотря на плотный график у Marvel, Камбербетч не готов отказаться от этой роли. Он считает, что у персонажа большой потенциал, и с нетерпением ждет, какие сюжетные линии студия решит развивать дальше. Доктор Стрэндж остается одной из важнейших фигур киновселенной, и ее участие в "Тайных войнах" станет решающим.

А вот возвращение Камбербетча в роль Шерлока Холмса пока остается под вопросом. Он отметил, что это возможно только при условии, что новый сезон превзойдет предыдущие. Однако сейчас главный фокус актера сосредоточен на будущих проектах Marvel и независимом кино.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл детали о новом "Аватаре".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.