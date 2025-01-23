Как правильно готовить куриные котлеты, чтобы они не были сухими: простой рецепт

Куриные котлеты – отличное дополнение к картофельному пюре, макаронам или любой каше. Но мясо достаточно диетическое. Поэтому для того, чтобы изделия получились сочными и мягкими, следует добавить правильные компоненты к фаршу.

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Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице фудблогера Татьяны Мелешко (meleskotanya) в Instagram. Чтобы было легче формировать изделия – руки следует перед этим смочить водой.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500-600 г

батон – 1/4 (с корочкой или без)

морковь – 1 средняя

лук – 1 средний

яйца – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец, орегано

масло

панировочные сухари – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Хлеб замочить в воде или молоке.

2. Морковь, чеснок и лук натереть.

3. Хлеб максимально отжать от воды/молока.

4. Смешать все вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо.

5. Посолить, поперчить по вкусу.

6. Добавить щедрую щепотку орегано.

7. Сформировать котлеты и жарить на умеренном огне: 1 котлетка = 1/2 ст.л. фарша.

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