Как правильно готовить куриные котлеты, чтобы они не были сухими: простой рецепт
Куриные котлеты – отличное дополнение к картофельному пюре, макаронам или любой каше. Но мясо достаточно диетическое. Поэтому для того, чтобы изделия получились сочными и мягкими, следует добавить правильные компоненты к фаршу.
Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице фудблогера Татьяны Мелешко (meleskotanya) в Instagram. Чтобы было легче формировать изделия – руки следует перед этим смочить водой.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500-600 г
- батон – 1/4 (с корочкой или без)
- морковь – 1 средняя
- лук – 1 средний
- яйца – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец, орегано
- масло
- панировочные сухари – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Хлеб замочить в воде или молоке.
2. Морковь, чеснок и лук натереть.
3. Хлеб максимально отжать от воды/молока.
4. Смешать все вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо.
5. Посолить, поперчить по вкусу.
6. Добавить щедрую щепотку орегано.
7. Сформировать котлеты и жарить на умеренном огне: 1 котлетка = 1/2 ст.л. фарша.
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