Где провести выходные в Европе: бюджетный вариант

Гданьск – город, расположенный на побережье Балтийского моря, всегда привлекает туристов своей историей, архитектурой и атмосферой. Это подлинный музей под открытым небом. Здесь можно прогуляться по узким мощеным улочкам Старого города, любоваться фасадными домами в стиле готики и ренессанса, посетить Гданьскую ратушу и Двор Артуса.

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Этот бюджетный город был признан идеальным вариантом для отдыха на выходных. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Гданьск.

Цены на гостиничные номера начинаются от 37 евро. Кроме того, Польша входит в список стран Европы, где самые низкие цены на еду и напитки.

Гданьск расположен на берегу Балтийского моря, и летом вы сможете соединить городскую прогулку с отдыхом на пляже. Здесь есть множество возможностей для активного отдыха: катание на велосипедах, серфинг, прогулки на яхте.

Прогулка по набережной или речному каналу позволит почувствовать атмосферу старого портового города. Если вы любите морскую тематику, посетите Морской музей, где можно узнать много интересного об истории польского мореходства и развитии судостроения.

Гданьск богат музеями и галереями, где вы сможете узнать больше об истории города и страны. Особенно интересен Музей Второй мировой войны, рассказывающий о трагических событиях прошлого века.

Вы также можете посетить остров Wyspa Spichrzów, соединенный с центром города несколькими мостами. Wyspa Spichrzów в переводе с польского означает "остров амбаров". Это историческая часть Гданьска, которая на протяжении веков являлась важным центром торговли и хранения товаров. На острове располагалось большое количество складов, где хранили зерно и другие товары, прибывавшие морскими путями. Это место с богатой историей, где можно увидеть старинные постройки, сохранившиеся со времен средневековья.

Культовый фонтан Нептуна расположенный рядом с красивым двором Артуса и ратушей. Идея создания фонтана возникла в XVII веке, когда Гданьск переживал период экономического расцвета благодаря морской торговле. Фонтан должен был символизировать связь города с морем и его богом Нептуном.

В 1634 году, через шесть лет после смерти архитектора ван ден Блока, вокруг фонтана было сооружено ограждение, украшенное позолоченными орлами.

Двор Артуса стал известен как "гостиная исторического Гданьска", и его обязательно посещают почитатели искусства и истории. Строительство Двора Артуса началось в XIV веке. Сначала это была резиденция братства святого Юрия, объединявшего состоятельных купцов. Впоследствии Двор стал местом встреч, банкетов и переговоров. Здесь заключались важные торговые соглашения, а также разрешались политические вопросы.

Базилика Святой Марии в Гданьске – это один из самых больших кирпичных костелов в мире. Расположенная в центре Старого города, она является не только религиозным сооружением, но и историческим и культурным памятником. Собор строили в течение 123 лет и открыли его в 1502 году. Храм был построен в готическом стиле, который характеризуется высокими стрельчатыми окнами, тонкими колоннами и сводами. Характерной особенностью базилики является ее башня, которая является одной из самых высоких в Европе.

Другие места, которые следует посетить, включают Музей Второй мировой войны, Европейский центр солидарности, Оловский парк и пляж Собешево.

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