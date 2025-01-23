Самый легкий и вкусный салат с авокадо, с рыбой и овощами: простой рецепт

Если вы хотите по-настоящему легкий и полезный салат, используйте для основы сезонные овощи, зелень. Для более сытного варианта добавьте морепродукты, красную рыбу, мясо, печень, сыры, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и простого в приготовлении салата из авокадо, зелени и с рыбой.

Ингредиенты:

50 г рукколы

4-5 томатов черри

100 г слабосоленой рыбы

1 авокадо

1 огурец

крем-сыр

Для соуса:

3 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. французской горчицы, 1 ч.л. меда и 1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Овощи и авокадо порежьте.

2. Выложите на блюдо рукколу, овощи, рыбу, крем-сыр и заправьте соусом!

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