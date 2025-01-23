Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить

Если вы до сих пор боитесь стать на весы после рождественско- новогодних праздников, следует задуматься над приготовлением легких блюд, которые не только не навредят фигуре, но и очень вкусны.

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Как приготовить низкокалорийный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking.

Ингредиенты

Тунец – 1 банка

Пекинская капуста – 1 шт

Кукуруза – 150 гр

Яйца вареные – 2 шт.

Ингредиенты для заправки

Сметана – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Капусту сечем на средние куски.

2. Добавляем тунец, размятый вилкой.

3. Добавляем кукурузу и тщательно перемешиваем.

4. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.

5. Заправляем салат и подаем на стол.

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