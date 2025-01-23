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Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
624
Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить

Если вы до сих пор боитесь стать на весы после рождественско- новогодних праздников, следует задуматься над приготовлением легких блюд, которые не только не навредят фигуре, но и очень вкусны.

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Как приготовить низкокалорийный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking.

Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить

Ингредиенты

  • Тунец – 1 банка
  • Пекинская капуста – 1 шт
  • Кукуруза – 150 гр
  • Яйца вареные – 2 шт.

Ингредиенты для заправки

  • Сметана – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Капусту сечем на средние куски.

Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить

2. Добавляем тунец, размятый вилкой.

3. Добавляем кукурузу и тщательно перемешиваем.

Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить

4. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.

5. Заправляем салат и подаем на стол.

Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить

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