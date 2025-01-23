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Низкокалорийный салат за 5 минут: из чего приготовить
Если вы до сих пор боитесь стать на весы после рождественско- новогодних праздников, следует задуматься над приготовлением легких блюд, которые не только не навредят фигуре, но и очень вкусны.
Как приготовить низкокалорийный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking.
Ингредиенты
- Тунец – 1 банка
- Пекинская капуста – 1 шт
- Кукуруза – 150 гр
- Яйца вареные – 2 шт.
Ингредиенты для заправки
- Сметана – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Капусту сечем на средние куски.
2. Добавляем тунец, размятый вилкой.
3. Добавляем кукурузу и тщательно перемешиваем.
4. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.
5. Заправляем салат и подаем на стол.
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