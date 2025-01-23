Вкусный плавленый сыр за 15 минут: как приготовить. Рецепт
Знали ли вы, что дома легко можно приготовить плавленый сыр? Только несколько простых шагов, и на вашем столе появится невероятный продукт, который можно использовать для приготовления различных закусок.
Как приготовить плавленый сыр дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником albik food. На приготовление сыра нужно потратить всего 15 минут.
Ингредиенты
- Сыр 9% – 500 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло растопленное 82% – 100 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Лимонная кислота – 1/3 ч.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Сметана при необходимости – 80-100 гр
Способ приготовления
1. Сыр, яйца, сода и лимонную кислоту совмещаем в миске и перебиваем блендером до однородности.
2. Добавляем растопленное сливочное масло и снова перебиваем.
3. Выкладываем массу в кастрюлю и на минимальном огне постоянно помешивая прогреваем в течение 5 минут.
4. Снова перебиваем блендером и при необходимости для получения идеальной консистенции добавляем сметану.
5. По желанию можно добавить зелень, копченый бекон, или что-нибудь другое по вашему вкусу.
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