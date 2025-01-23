Вкусный плавленый сыр за 15 минут: как приготовить. Рецепт

Знали ли вы, что дома легко можно приготовить плавленый сыр? Только несколько простых шагов, и на вашем столе появится невероятный продукт, который можно использовать для приготовления различных закусок.

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Как приготовить плавленый сыр дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником albik food. На приготовление сыра нужно потратить всего 15 минут.

Ингредиенты

Сыр 9% – 500 гр.

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло растопленное 82% – 100 гр

Соль – 1 ч.л.

Лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Сметана при необходимости – 80-100 гр

Способ приготовления

1. Сыр, яйца, сода и лимонную кислоту совмещаем в миске и перебиваем блендером до однородности.

2. Добавляем растопленное сливочное масло и снова перебиваем.

3. Выкладываем массу в кастрюлю и на минимальном огне постоянно помешивая прогреваем в течение 5 минут.

4. Снова перебиваем блендером и при необходимости для получения идеальной консистенции добавляем сметану.

5. По желанию можно добавить зелень, копченый бекон, или что-нибудь другое по вашему вкусу.

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