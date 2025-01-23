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Как вкусно засолить красную рыбу: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
339
Как вкусно засолить красную рыбу: самый простой рецепт

Красную рыбу можно вкусно запечь, засолить. Еще из нее можно готовить вкусные тартары, салаты, закуски, бутерброды. 

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Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, для приготовления которой нужен всего лишь сахаром и соль. 

Как вкусно засолить рыбу

Ингредиенты:

  • 300 г рыбы (можно кусочки)
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ч.л. сахара с горкой

Способ приготовления:

1. Из рыбы вынимаем косточки, просушиваем бумажным полотенцем или салфетками.

Рыба для засолки

2. Смешиваем соль с сахаром, натираем рыбу смесью, кладем в контейнер/форму филе вниз, закрываем его и в холодильник на 8-12 часов.

Приготовление рыбы

3. После сливаем жидкость из контейнера, рыбу протираем полотенцем!

Готовая рыба

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