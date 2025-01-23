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Как вкусно засолить красную рыбу: самый простой рецепт
Красную рыбу можно вкусно запечь, засолить. Еще из нее можно готовить вкусные тартары, салаты, закуски, бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, для приготовления которой нужен всего лишь сахаром и соль.
Ингредиенты:
- 300 г рыбы (можно кусочки)
- 1 ст.л. соли
- 1 ч.л. сахара с горкой
Способ приготовления:
1. Из рыбы вынимаем косточки, просушиваем бумажным полотенцем или салфетками.
2. Смешиваем соль с сахаром, натираем рыбу смесью, кладем в контейнер/форму филе вниз, закрываем его и в холодильник на 8-12 часов.
3. После сливаем жидкость из контейнера, рыбу протираем полотенцем!
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