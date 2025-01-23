Самый вкусный картофель по-крестьянски с хрустящей корочкой: делимся секретами
Картофель по-крестьянски – это один из самых популярных гарниров, готовящихся из этого овоща. Он не только вкусный, но и выглядит очень аппетитно, что заставляет отведать блюдо, даже если вы пытаетесь не употреблять картофель.
Как правильно приготовить картофель по-крестьянски, в Instagram рассказала фудблогер с ником nata.cooking. Она показала, что нужно сделать, чтобы гарнир получил красивую хрустящую корочку.
Ингредиенты
- Картофель – 800 гр
- Растительное масло – 5-7 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Перец – ½ ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Специи к картофелю
- Панировочные сухари – 3 ст.л.
- Пармезан тертый – 3 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- Сметана – 3 ст.л.
- Майонез – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. Картофель тщательно моем и нарезаем на одинаковые дольки.
2. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь, подсаливаем и когда закипит, отвариваем не больше 3-5 мин.
3. Сливаем воду, добавляем масло, специи, сухари, пармезан и перемешиваем.
4. Выкладываем ломтики на противень, застеленный пергаментом.
5. Запекаем в духовке 180-200°С в течение 20-30 мин до золотистой корочки.
6. Для соуса смешиваем все ингредиенты и подаем с картофелем.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты картофеля: