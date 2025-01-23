Самый вкусный картофель по-крестьянски с хрустящей корочкой: делимся секретами

Картофель по-крестьянски – это один из самых популярных гарниров, готовящихся из этого овоща. Он не только вкусный, но и выглядит очень аппетитно, что заставляет отведать блюдо, даже если вы пытаетесь не употреблять картофель.

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Как правильно приготовить картофель по-крестьянски, в Instagram рассказала фудблогер с ником nata.cooking. Она показала, что нужно сделать, чтобы гарнир получил красивую хрустящую корочку.

Ингредиенты

Картофель – 800 гр

Растительное масло – 5-7 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец – ½ ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Специи к картофелю

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Пармезан тертый – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

Сметана – 3 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – щепотка

Способ приготовления

1. Картофель тщательно моем и нарезаем на одинаковые дольки.

2. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь, подсаливаем и когда закипит, отвариваем не больше 3-5 мин.

3. Сливаем воду, добавляем масло, специи, сухари, пармезан и перемешиваем.

4. Выкладываем ломтики на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекаем в духовке 180-200°С в течение 20-30 мин до золотистой корочки.

6. Для соуса смешиваем все ингредиенты и подаем с картофелем.

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