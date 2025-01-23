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Безопасная домашняя шаурма для перекуса: готовится без майонеза и всего 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, легких трубочек с разными начинками. Еще из него можно приготовить вкусную, а главное – безопасную шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней шаурмы, с филе, овощами и без майонеза.
Ингредиенты:
- 2 лаваша
- 1 куриное филе, немного сливочного масла, специи
- 1 помидор
- 100 г корейской моркови
- 3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу
Соус:
- 1,5 ст.л. сметаны, 1/3 ч.л. горчицы
Способ приготовления:
1. Филе обжарьте, порежьте кусками.
2. Порежьте произвольно овощи.
3. Смешайте все для соуса.
4. Выложите на лаваш соус, сверху мясо, овощи и снова соус. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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