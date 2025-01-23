УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Безопасная домашняя шаурма для перекуса: готовится без майонеза и всего 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
369
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, легких трубочек с разными начинками. Еще из него можно приготовить вкусную, а главное – безопасную шаурму.

Видео дня
Шаурма из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней шаурмы, с филе, овощами и без майонеза.

Рецепт шаурмы

Ингредиенты: 

  • 2 лаваша
  • 1 куриное филе, немного сливочного масла, специи
  • 1 помидор
  • 100 г корейской моркови
  • 3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу

Соус:

  • 1,5 ст.л. сметаны, 1/3 ч.л. горчицы 

Способ приготовления: 

1. Филе обжарьте, порежьте кусками.

Жареное филе

2. Порежьте произвольно овощи.

Приготовление шаурмы

3. Смешайте все для соуса.

Овощи для блюда

4. Выложите на лаваш соус, сверху мясо, овощи и снова соус. Обжарьте с двух сторон до золотистости. 

Готовая шаурма

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: