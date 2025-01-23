Безопасная домашняя шаурма для перекуса: готовится без майонеза и всего 10 минут

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, легких трубочек с разными начинками. Еще из него можно приготовить вкусную, а главное – безопасную шаурму.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней шаурмы, с филе, овощами и без майонеза.

Ингредиенты:

2 лаваша

1 куриное филе, немного сливочного масла, специи

1 помидор

100 г корейской моркови

3-4 листа салата айсберг или другого по вашему вкусу

Соус:

1,5 ст.л. сметаны, 1/3 ч.л. горчицы

Способ приготовления:

1. Филе обжарьте, порежьте кусками.

2. Порежьте произвольно овощи.

3. Смешайте все для соуса.

4. Выложите на лаваш соус, сверху мясо, овощи и снова соус. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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