Сочное жареное мясо с яблоком: будет очень мягким и готовится очень быстро

Если вы хотите приготовить по-настоящему сочное и вкусное мясо, кулинары советуют добавить яблоки, они сделают мясо очень сочным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного мяса с луком и яблоком.

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 2 шт

Корица – 1/2 ч.л

Мускатный орех – 1/2 ч.л

Кориандр – 1/2 ч.л

Соль, перец – по вкусу

Масло – 2 ст.л

Масло – 30 г

Яблоки – 3-4 шт

Лук – 2 шт

Винный или яблочный уксус – 1,5 ч.л.

Яблочный сок или вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на кусочки и прижать ладонью, чтобы кусочки стали тоньше. Добавить кориандр, корицу, мускатный орех, соль, перец и масло. Если есть возможность, дайте мясу промариновать специями 30 мин. Если нет – можно готовить сразу.

3. Очистить лук и яблоки от кожицы и сердцевины и нарезать все полукольцами.

4. На очень разогретой сковороде обжарить мясо с обеих сторон по 1-2 минуты и отложить в сторону.

5. В эту же сковороду добавить масло и обжарить лук до румяности, добавить яблоки, накрыть крышкой и жарить до мягкости яблок. Влить яблочный сок или воду, винный (яблочный) уксус, выложить кусочки мяса. Выделившийся из мяса сок тоже вылить в остальные ингредиенты. Накрыть крышкой и протушить около 10 минут.

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