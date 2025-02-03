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Сочное жареное мясо с яблоком: будет очень мягким и готовится очень быстро

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
357
Сочное жареное мясо с яблоком: будет очень мягким и готовится очень быстро

Если вы хотите приготовить по-настоящему сочное и вкусное мясо, кулинары советуют добавить яблоки, они сделают мясо очень сочным.

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Как вкусно приготовить мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного мяса с луком и яблоком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 2 шт
  • Корица – 1/2 ч.л
  • Мускатный орех – 1/2 ч.л
  • Кориандр – 1/2 ч.л
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло – 2 ст.л
  • Масло – 30 г
  • Яблоки – 3-4 шт
  • Лук – 2 шт
  • Винный или яблочный уксус – 1,5 ч.л.
  • Яблочный сок или вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на кусочки и прижать ладонью, чтобы кусочки стали тоньше. Добавить кориандр, корицу, мускатный орех, соль, перец и масло. Если есть возможность, дайте мясу промариновать специями 30 мин. Если нет – можно готовить сразу.

Мясо со специями

3. Очистить лук и яблоки от кожицы и сердцевины и нарезать все полукольцами.

Яблоко с луком

4. На очень разогретой сковороде обжарить мясо с обеих сторон по 1-2 минуты и отложить в сторону.

Жареное мясо

5. В эту же сковороду добавить масло и обжарить лук до румяности, добавить яблоки, накрыть крышкой и жарить до мягкости яблок. Влить яблочный сок или воду, винный (яблочный) уксус, выложить кусочки мяса. Выделившийся из мяса сок тоже вылить в остальные ингредиенты. Накрыть крышкой и протушить около 10 минут.

Готовое мясо

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