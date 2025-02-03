Как быстро нарезать ананас на идеальные кольца и кусочки

Нарезка ананаса может оказаться сложной задачей из-за его жесткой кожуры и страшных листьев. Однако освоив несколько простых приемов, вы легко превратите этот тропический фрукт в аппетитные кольца или кусочки.

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Как правильно и быстро нарезать ананас, знает OBOZ. UA.

Как нарезать ананас кольцами ?

Положите ананас на бок на разделочную доску. Используя острый поварской нож, срежьте верхнюю крону и около полсантиметра верхней части плода.

Поставьте ананас вертикально на основание. Аккуратно срежьте кожуру сверху вниз, повторяя форму фрукта. Старайтесь сохранить внешний край, так как он является самой сладкой частью.

Положите очищенный ананас горизонтально и отрежьте основание. Нарежьте плод кольцами, двигаясь по ширине. Толщину колец можно регулировать по своему вкусу.

Сердцевина ананаса съедобная, но не такая вкусная. Поэтому можете удалить ее из каждого кольца, используя небольшой нож.

Как нарезать ананас на кусочки

Очистите ананас тем же способом, что и для нарезки колец — удалите крону, кожуру и основание.

Разрежьте ананас вдоль на четыре части, сделав два надреза в форме буквы X.

Вырежьте жесткую сердцевину из каждой четвертинки.

Разделите каждую четвертинку вдоль на более мелкие прямоугольные ломтики. Затем нарежьте их поперек на кусочки желаемого размера.

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