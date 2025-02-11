Сочные моченые яблоки вместо свежих: идеально для периода холодов
Моченые яблоки – это традиционный способ заготовки фруктов на зиму, позволяющий сохранить их сочность, полезные свойства и придать особый вкус. Они отлично подходят как самостоятельная закуска или как дополнение к мясным блюдам и салатам. Готовятся очень просто – без уксуса и сложных процессов только с помощью естественного брожения. Благодаря этому яблоки становятся мягкими, ароматными и слегка кисловатыми.
Идея приготовления сочных моченых яблок опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my happyfood) в Instagram. Такая заготовка станет настоящей находкой в холодное время года.
Ингредиенты (на 3-литровую банку):
- яблоки (твердые, без повреждений) – 2 кг.
- вода – 1,5 л
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 1 ст. л. с горкой
- листья малины и смородины (в сезон) – несколько штук
Способ приготовления:
1. Оставить яблоки при комнатной температуре в неделю, затем слегка промыть от грязи.
2. Плотно уложить фрукты в чистую 3-литровую банку, сверху положить листья малины и смородины.
3. В чашечке смешать соль, сахар и 200 мл воды, хорошо растворить.
4. Влить раствор в банку, после чего долить остаток воды, чтобы полностью покрыть яблоки.
5. Накрыть банку крышкой и поставить на тарелку или разнос, чтобы жидкость, выделяемая во время брожения, не пролилась на стол.
6. Яблоки будут готовы примерно через месяц – после этого можно переставить в прохладное место для хранения.
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