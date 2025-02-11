Сочные моченые яблоки вместо свежих: идеально для периода холодов

Моченые яблоки – это традиционный способ заготовки фруктов на зиму, позволяющий сохранить их сочность, полезные свойства и придать особый вкус. Они отлично подходят как самостоятельная закуска или как дополнение к мясным блюдам и салатам. Готовятся очень просто – без уксуса и сложных процессов только с помощью естественного брожения. Благодаря этому яблоки становятся мягкими, ароматными и слегка кисловатыми.

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Идея приготовления сочных моченых яблок опубликована на странице фудблогера Эдуарда Насирова (my happyfood) в Instagram. Такая заготовка станет настоящей находкой в холодное время года.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

яблоки (твердые, без повреждений) – 2 кг.

вода – 1,5 л

сахар – 2 ст. л.

соль – 1 ст. л. с горкой

листья малины и смородины (в сезон) – несколько штук

Способ приготовления:

1. Оставить яблоки при комнатной температуре в неделю, затем слегка промыть от грязи.

2. Плотно уложить фрукты в чистую 3-литровую банку, сверху положить листья малины и смородины.

3. В чашечке смешать соль, сахар и 200 мл воды, хорошо растворить.

4. Влить раствор в банку, после чего долить остаток воды, чтобы полностью покрыть яблоки.

5. Накрыть банку крышкой и поставить на тарелку или разнос, чтобы жидкость, выделяемая во время брожения, не пролилась на стол.

6. Яблоки будут готовы примерно через месяц – после этого можно переставить в прохладное место для хранения.

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