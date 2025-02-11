Можно есть на ночь: самая вкусная, полезная шаурма с мясом и овощами

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и простых блюд для завтрака, обеда и ужина. Например, шаурмы, трубочек с разными начинками, а также запеканок, пирогов, десертов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной шаурмы, с мясом, овощами и сыром.

Ингредиенты:

1 филе куриного бедра

1/2 лука

3 коктейльных помидора

1/2 огурца

немного пекинской капусты или мелко нарубленной обыкновенной капусты (посолить и примять)

сметана

1-1,5 ч.л. винного уксуса

сыр моцарелла или сулугуны

красная соль

острая ореховая паста

лаваш

Способ приготовления:

1. Мелко порежьте лук, залейте кипятком на 1 минут, воду слейте. И добавьте винный уксус.

2. Филе бедра нарежьте полосками 1 см в ширину, обмазать красной солью.

3. Выложите на разогретую сковороду, можно добавить немного растительного масла и обжарить с двух сторон по 2-3 минуты.

4. В сметану положите острую ореховую пасту по вкусу, хорошо перемешать. В состав пасты входят кайенский перец, паприка, орехи, чеснок, кориандр и др.специи, которые сделают соус острым, пикантным и очень вкусным.

5. На лаваш выкладываем: соус, сыр, капуста, огурец, помидор, лук, мясо, соус, сыр. Заверните и обжарьте на среднем огне с двух сторон.

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