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Можно есть на ночь: самая вкусная, полезная шаурма с мясом и овощами

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
168
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных, сытных и простых блюд для завтрака, обеда и ужина. Например, шаурмы, трубочек с разными начинками, а также запеканок, пирогов, десертов.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной шаурмы, с мясом, овощами и сыром.

Шаурма из лаваша

Ингредиенты:

  • 1 филе куриного бедра
  • 1/2 лука
  • 3 коктейльных помидора
  • 1/2 огурца
  • немного пекинской капусты или мелко нарубленной обыкновенной капусты (посолить и примять)
  • сметана
  • 1-1,5 ч.л. винного уксуса
  • сыр моцарелла или сулугуны
  • красная соль
  • острая ореховая паста
  • лаваш

Способ приготовления:

1. Мелко порежьте лук, залейте кипятком на 1 минут, воду слейте. И добавьте винный уксус.

2. Филе бедра нарежьте полосками 1 см в ширину, обмазать красной солью.

Мясо для блюда

3. Выложите на разогретую сковороду, можно добавить немного растительного масла и обжарить с двух сторон по 2-3 минуты.

Приготовление блюда

4. В сметану положите острую ореховую пасту по вкусу, хорошо перемешать. В состав пасты входят кайенский перец, паприка, орехи, чеснок, кориандр и др.специи, которые сделают соус острым, пикантным и очень вкусным.

Заправка для блюда

5. На лаваш выкладываем: соус, сыр, капуста, огурец, помидор, лук, мясо, соус, сыр. Заверните и обжарьте на среднем огне с двух сторон.

Готовая шаурма

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