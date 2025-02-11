С чем носить угги: назван самый трендовый вариант

Угги снова в моде, и хотя их популярность не спадает уже несколько сезонов, появились новые стилистические сочетания, помогающие носить их со вкусом. Мода на эти сапоги, кажется, никогда не исчезает, и если вы сомневались, стоит ли инвестировать в пару этого года, ответ однозначен – да.

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В частности, в начале зимы количество поисковых запросов о ботинках Ugg выросло на 1500%, что свидетельствует об их высокой популярности среди модников. Согласно сообщению Никки Чватт, помощником модного редактора Who What Wear, угги стали настоящим трендом среди модников этого сезона.

Она отмечает, что стилисты заметили популярность этой обувной категории в каждом стильном городе, где зимние образы из угги стали неотъемлемой частью повседневной моды. Наиболее удачное сочетание для угги – это их носить с джинсами, особенно с популярными джинсами puddle (длинные и широкие).

Джинсы puddle – это длинные, мягкие и свободные брюки, элегантно обвивающие лодыжки и создающие эффект изящной драпировки на полу. Этот стиль подчеркивает фигуру и прекрасно сочетается с угги, позволяя обуви выглядеть и чувствовать себя в такой комбинации комфортно. Важно, чтобы часть подошвы угги едва выглядывала из-под штанов, что создает идеальный образ.

Для тех, кто хочет быть в тренде, самыми лучшими вариантами джинсов для угги являются низкие свободные широкие джинсы, мешковатые обычные джинсы bootcut, а также ультрасвободные джинсы с низкой посадкой. Эти стили придают легкость и простоту образа, одновременно создавая великолепный силуэт. Выбор таких джинсов позволяет легко совмещать их с любым типом угги, от ультра-мини до классических вариантов.

Существуют также джинсы с высокой посадкой или мешковатые джинсы-бойфренды, которые отлично подходят к угги и придают образу современного вида. Выбор таких моделей позволяет придать образу не только комфорт, но и модный вид, что подчеркивает стильный подход к выбору одежды.

Чтобы выглядеть стильно этой зимой, не бойтесь сочетать угги с расслабленными джинсами, которые создадут эффектный и комфортный образ.

Ранее OBOZ.UA уже писал о штанах puddle, ставших настоящим модным трендом.

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