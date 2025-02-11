Сдержанно и модно: Меган Маркл показала образ со стильными джинсами

Стиль герцогини Сассекской всегда привлекает внимание модников. И недавно Меган Маркл снова задала новую трендовую волну, отказавшись от своих привычных узких джинсов в пользу более простой модели.

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Во время посещения Игр непокоренных в Ванкувере герцогиня появилась в стильном образе, главной деталью которого стали джинсы-клеш. Этот фасон, популярный в 70-х годах, постепенно возвращается в моду и все чаще встречается на подиумах и в повседневных образах, отмечают обозреватели звездной моды из Who What Wear.

Меган Маркл стала центром внимания вместе с принцем Гарри в Ванкувере на Играх Непокоренных, где продемонстрировала стильный образ, привлекающий внимание модных экспертов. Бывшая герцогиня сменила свою привычную пару черных узких джинсов на трендовую модель, которая, как оказалось, будет на пике популярности в 2025 году. Этот стиль приобретает все больше поклонников среди модных экспертов.

В частности, Маркл выбрала джинсы с расширенными штанинами, известные как джинсы буткат. Этот стиль джинсов не новый, однако именно сейчас он снова приобретает актуальность. Примечательно, что именно Кендрик Ламар выбрал такие джинсы для своего выступления на перерыве Суперкубка, что стало еще одним подтверждением того, что этот тренд приобретает популярность в широких массах.

Несмотря на то, что в прошлом Меган часто выбирала классические черные узкие джинсы, ее нынешний выбор показывает, как сильно изменилось ее стилевое превосходство в последние годы. Она неоднократно демонстрировала свою приверженность более удобным и стильным вариантам джинсов, таким как буткат. Это не первый случай, когда она появляется на публике в таком стиле, что свидетельствует о готовности менять свои модные привычки.

Эксперты считают: можно смело сказать, что джинсы буткат являются одной из главных модных тенденций 2025 года. Учитывая их популярность среди знаменитостей и модных икон, можно ожидать, что этот стиль станет основным трендом в ближайшие месяцы. Они отличаются от привычных узких джинсов благодаря свободным штанинам, позволяющим создать свободный и расслабленный образ.

Если вы еще не готовы полностью отказаться от узких джинсов, модель, подобная той, которую выбрала Меган Маркл, может стать отличным вариантом для введения этого тренда в свой гардероб. Такая пара джинсов будет удобной и модной, позволяя смотреться стильно, не отказываясь от комфорта.

OBOZ.UA напоминает, что штаны, которые не носили много лет, снова вернули свою популярность.

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