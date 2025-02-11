Как вернуть 7 ГБ памяти iPhone – просто выключите эту опцию

Владельцы iPhone обнаружили эффективный способ освободить значительный объем памяти на своих устройствах. Как это сделать правильно, рассказывает OBOZ.UA.

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После обновления до iOS 18.3 система автоматически активирует сервис Apple Intelligence – нейросетевой помощник, который использует искусственный интеллект для генерации изображений, редактирования текста и создания эмодзи. Однако его работа требует около 7 ГБ встроенной памяти, что может быть критичным для пользователей, которые не нуждаются в ИИ-инструментах.

Как освободить память устройства за несколько секунд?

Чтобы освободить память, достаточно зайти в настройки iPhone или iPad, открыть раздел "Apple Intelligence & Siri" и отключить его. Тем, кто хочет сохранить часть возможностей ИИ, Apple предлагает выборочное отключение отдельных функций, например, интеллектуального сведения сообщений или инструментов автоматического написания текста.

На каких айфонах установлен Apple Intelligence?

Apple Intelligence доступен только на моделях с мощным "железом", включая iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и всю линейку iPhone 16. Владельцы более старых устройств не смогут воспользоваться этой технологией.

К сведению, сейчас Apple Intelligence работает бесплатно, но в 2026 году компания планирует перевести расширенные ИИ-функции на модель платной подписки. Аналогичные шаги рассматривает и Samsung.

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