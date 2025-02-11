Жульен с курицей и грибами на каждый день и для праздничного стола: как просто приготовить изысканное блюдо
Жюльен – это нежное, ароматное и очень аппетитное блюдо, которое идеально подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Сочетание сочной курицы, ароматных грибов, нежного соуса и тягучего сыра создает непревзойденный вкус. Несмотря на изысканный вид, готовится жульен достаточно просто и не нуждается в сложных ингредиентах. Он запекается в порционных формах, что делает эффектную подачу.
Идея приготовления сытного домашнего жульена с курицей и грибами опубликована на странице известного украинского кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya sweetschool) в Instagram. Попробуйте этот рецепт, и он точно станет одним из ваших любимых.
Ингредиенты для начинки:
- куриные бедра – 400 г (3–4 шт.)
- грибы – 400 г (примерно 8 средних)
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- твердый сыр – 100 г
- растительное масло – для жарки
Ингредиенты для соуса бешамель:
- сливочное масло – 15 г (1 ст. л.)
- мука – 15 г (3 ч. л.)
- сливки (10–20%) – 250 мл
- соль – по вкусу
- мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы и курицу нарезать небольшими кусочками.
2. Лук очистить и измельчить кубиками.
3. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости.
4. Добавить грибы, жарить до испарения жидкости.
5. Положить кусочки курицы, посолить, поперчить, перемешать и жарить еще 5 минут.
6. В сотейнике растопить сливочное масло.
7. Добавить муку и быстро перемешать – должна образоваться пастообразная масса.
8. Прогреть смесь 1 минуту, затем влить треть холодных сливок, хорошо перемешать.
9. Добавить оставшиеся сливки и варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
10. Добавить соль, мускатный орех, снять с плиты.
11. Смешать готовый соус бешамель с курицей и грибами.
12. Разложить массу по порционным керамическим формам.
13. Посыпать тертым сыром.
14. Запекать в разогретой до 200°C духовке в режиме гриль или конвекция, пока не образуется золотистая корочка.
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