В iPhone уберут кнопку, которая была в смартфонах на протяжении 18 лет

Эпоха кнопки "Домой" на iPhone подходит к концу. Как стало известно, компания Apple готовится представить новый iPhone SE, не имеющий физической кнопки "Домой" с функцией Touch ID. Это означает, что все будущие модели iPhone будут снабжены исключительно технологией распознавания лица Face ID.

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С момента своего появления в 2007 году кнопка "Домой" стала визитной карточкой iPhone. Она позволяла пользователям быстро вернуться на главный экран, вызвать Siri и выполнять другие действия. Однако с развитием технологий Apple начала искать новые способы взаимодействия пользователей со своими смартфонами, отмечают в MacRumors.

Переход на Face ID позволил компании увеличить размер экрана, сделать дизайн смартфонов более современным и стилизованным. Кроме того, технология распознавания лица стала более надежной и удобной в использовании.

Ожидается, что новый iPhone SE, который станет первым смартфоном Apple без кнопки "Домой", унаследует многие функции от флагманских моделей. Среди них – мощный процессор A18, поддержка сетей 5G, улучшенная камера и увеличенная емкость оперативной памяти.

Таким образом, Apple продолжает двигаться вперед, отказываясь от устаревших технологий и внедряя новые инновации. Хотя для многих пользователей кнопка "Домой" стала символом iPhone, новые технологии, такие как Face ID, открывают новые возможности для взаимодействия со смартфоном.

Официальная презентация нового iPhone SE ожидается в ближайшее время. Детальнее об этом OBOZ.UA уже писал.

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