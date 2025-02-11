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Что сытного приготовить из лаваша, яиц и авокадо для перекуса: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
168
Рецепт блюда

Лаваш можно приготовить из муки и воды, а из самого лаваша очень много вкусных и сытных блюд, среди которых: закуски, пироги, пицца, десерты, шаурма. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с авокадо и омлетом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • тортилья
  • авокадо
  • крем-сыр
  • соль, перец
  • микс зеленый
  • яйцо
  • тунец консервированный

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите мякоть авокадо, крем-сыр, разомните и смешайте.

Лаваш, авокадо и сыр для блюда

2. Сверху выложите жареный омлет, зелень, тунец. Сверните и поджарьте с двух сторон.

Приготовление блюда

3. Разрежьте и сразу можно есть!

Готовое блюдо

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