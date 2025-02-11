Что сытного приготовить из лаваша, яиц и авокадо для перекуса: рецепт блюда за 10 минут

Лаваш можно приготовить из муки и воды, а из самого лаваша очень много вкусных и сытных блюд, среди которых: закуски, пироги, пицца, десерты, шаурма.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с авокадо и омлетом.

Ингредиенты:

тортилья

авокадо

крем-сыр

соль, перец

микс зеленый

яйцо

тунец консервированный

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите мякоть авокадо, крем-сыр, разомните и смешайте.

2. Сверху выложите жареный омлет, зелень, тунец. Сверните и поджарьте с двух сторон.

3. Разрежьте и сразу можно есть!

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