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Что сытного приготовить из лаваша, яиц и авокадо для перекуса: рецепт блюда за 10 минут
Лаваш можно приготовить из муки и воды, а из самого лаваша очень много вкусных и сытных блюд, среди которых: закуски, пироги, пицца, десерты, шаурма.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с авокадо и омлетом.
Ингредиенты:
- тортилья
- авокадо
- крем-сыр
- соль, перец
- микс зеленый
- яйцо
- тунец консервированный
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите мякоть авокадо, крем-сыр, разомните и смешайте.
2. Сверху выложите жареный омлет, зелень, тунец. Сверните и поджарьте с двух сторон.
3. Разрежьте и сразу можно есть!
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