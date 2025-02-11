Топ-5 пород собак, которые не линяют: идеально подходят для аллергиков

Собака может быть вашим лучшим другом, но ее шерсть не обязательно должна быть вашим злейшим врагом.

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Хотя все собаки хотя бы чуть-чуть и линяют, однако есть определенные породы, у которых эта особенность проявляется минимально. Если вы не можете дождаться, когда в вашей жизни появится четвероногий друг, но волнуетесь из-за возможного накопления шерсти, эти пять пород именно для вас, пишет OBOZ.UA.

Пудель

Пудели имеют уникальную вьющуюся шерсть, не имеющую склонности к линьке.

По данным Американского кинологического клуба, у них есть волосы, а не мех, который непрерывно растет и минимально линяет, подобно человеческим.

Это означает, что при регулярном уходе и расчесывании их шерсть остается здоровой и чистоплотной, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет линяющую собаку.

Бишон фризе

Бишон фризе — это маленькая жизнерадостная собака с плюшевой вьющейся шерстью, которая не сильно линяет, что делает их отличным выбором для тех, кто стремится к чистоте в доме.

Их волосы непрерывно растут и не выпадают, что помогает уменьшить количество аллергенов и волосков на мебели и одежде.

Однако регулярный уход необходим, чтобы предотвратить спутывание и сохранить их шерсть мягкой, пушистой и здоровой.

Мальтийская болонка

Мальтийские болонки – это ласковые игрушечные собаки, покрытые длинной прямой шелковистой шерстью.

В отличие от некоторых других пород, у мальтийской болонки отсутствует подшерсток, что значительно уменьшает линьку и делает их отличным выбором для аллергиков.

Регулярный уход и расчесывание помогают предотвратить спутывание и сохранить их шерсть гладкой и элегантной, не распускаясь по дому.

Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры мало линяют, потому что у них тонкая шелковистая шерсть, непрерывно растущая, как человеческие волосы.

Как и у многих других пород с низкой линькой, регулярное расчесывание и уход необходимы для поддержания их шерсти и предотвращения спутывания.

Португальская водяная собака

Эти собаки среднего размера мало линяют, потому что они имеют постоянно растущую вьющуюся водонепроницаемую шерсть.

Этот уникальный тип шерсти предотвращает легкое выпадение меха, задерживая волосы в локонах вместо того, чтобы позволять ему линять. Регулярный уход необходим для поддержания их шерсти и предотвращения спутывания, но минимальная линька делает их идеальными для тех, кто хочет поддерживать чистоту дома.

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