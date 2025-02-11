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Топ-5 пород собак, которые не линяют: идеально подходят для аллергиков

OBOZ.UA
NewsLife
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Топ-5 пород собак, которые не линяют: идеально подходят для аллергиков

Собака может быть вашим лучшим другом, но ее шерсть не обязательно должна быть вашим злейшим врагом.

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Хотя все собаки хотя бы чуть-чуть и линяют, однако есть определенные породы, у которых эта особенность проявляется минимально. Если вы не можете дождаться, когда в вашей жизни появится четвероногий друг, но волнуетесь из-за возможного накопления шерсти, эти пять пород именно для вас, пишет OBOZ.UA.

Пудель

Пудели имеют уникальную вьющуюся шерсть, не имеющую склонности к линьке.

По данным Американского кинологического клуба, у них есть волосы, а не мех, который непрерывно растет и минимально линяет, подобно человеческим.

Это означает, что при регулярном уходе и расчесывании их шерсть остается здоровой и чистоплотной, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет линяющую собаку.

Бишон фризе

Бишон фризе — это маленькая жизнерадостная собака с плюшевой вьющейся шерстью, которая не сильно линяет, что делает их отличным выбором для тех, кто стремится к чистоте в доме.

Их волосы непрерывно растут и не выпадают, что помогает уменьшить количество аллергенов и волосков на мебели и одежде.

Однако регулярный уход необходим, чтобы предотвратить спутывание и сохранить их шерсть мягкой, пушистой и здоровой.

Топ-5 пород собак, которые не линяют: идеально подходят для аллергиков

Мальтийская болонка

Мальтийские болонки – это ласковые игрушечные собаки, покрытые длинной прямой шелковистой шерстью.

В отличие от некоторых других пород, у мальтийской болонки отсутствует подшерсток, что значительно уменьшает линьку и делает их отличным выбором для аллергиков.

Регулярный уход и расчесывание помогают предотвратить спутывание и сохранить их шерсть гладкой и элегантной, не распускаясь по дому.

Топ-5 пород собак, которые не линяют: идеально подходят для аллергиков

Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры мало линяют, потому что у них тонкая шелковистая шерсть, непрерывно растущая, как человеческие волосы.

Как и у многих других пород с низкой линькой, регулярное расчесывание и уход необходимы для поддержания их шерсти и предотвращения спутывания.

Топ-5 пород собак, которые не линяют: идеально подходят для аллергиков

Португальская водяная собака

Эти собаки среднего размера мало линяют, потому что они имеют постоянно растущую вьющуюся водонепроницаемую шерсть.

Этот уникальный тип шерсти предотвращает легкое выпадение меха, задерживая волосы в локонах вместо того, чтобы позволять ему линять. Регулярный уход необходим для поддержания их шерсти и предотвращения спутывания, но минимальная линька делает их идеальными для тех, кто хочет поддерживать чистоту дома.

Топ-5 пород собак, которые не линяют: идеально подходят для аллергиков

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