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Как нарезать лук и не плакать: элементарный лайфхак, который подойдет всем

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Как нарезать лук и не плакать: элементарный лайфхак, который подойдет всем

Нарезка лука – один из самых неприятных процессов на кухне, ведь почти каждый сталкивался со слезами во время этой процедуры. Это происходит из-за веществ, которые выделяет лук при разрезании – они раздражают глаза и вызывают слезотечение. Но есть простой и эффективный способ, который поможет забыть об этой проблеме.

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О том, как можно быстро нарезать лук и, при этом, не плакать, рассказала блоггер Диана Гологовец (diana gologovets) на своей странице в Instagram. Вам не нужно специальных очков или вентилятора – достаточно только обычного растительного масла. Этот метод подойдет каждому и сделает процесс приготовления пищи более комфортным.

Как нарезать лук и не плакать: элементарный лайфхак, который подойдет всем

Как нарезать лук без слез с помощью масла:

1. Подготовьте нож. Возьмите острый кухонный нож – это важно, ведь острое лезвие меньше повреждает клетки лука, а значит, выделяется меньше веществ, вызывающих слезы.

Как нарезать лук и не плакать: элементарный лайфхак, который подойдет всем

2. Смажьте лезвие растительным маслом. Капните несколько капель растительного масла (подсолнечного или оливкового) на нож и равномерно распределите его по всей поверхности лезвия. Это создаст защитный слой, который будет препятствовать испарению раздражающих веществ.

Как нарезать лук и не плакать: элементарный лайфхак, который подойдет всем

3. Начните нарезку. Держите нож ближе к луку и нарезайте быстрыми, уверенными движениями. Благодаря масляному покрытию выделение едкого сока будет минимальным.

Как нарезать лук и не плакать: элементарный лайфхак, который подойдет всем

4. Обновляйте слой масла при необходимости. Если вы нарезаете большое количество лука, периодически смазывайте нож повторно, чтобы лайфхак работал эффективно.

Как нарезать лук и не плакать: элементарный лайфхак, который подойдет всем

5. Наслаждайтесь комфортной работой. Благодаря этому простому методу ваши глаза останутся сухими, а приготовление пищи станет гораздо приятнее.

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